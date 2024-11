Calcio. Per la Carcarese nuovo colpo in trasferta contro il Superba, Battistel: "Tre punti sudati, ogni gara è difficile"

Un gol di Brovida al 95' è valso la vittoria per la Carcarese di mister Battistel sul campo della Superba. Il successo per 3-2 in trasferta ha permesso alla compagine valbormidese, capolista del girone A di Promozione, di mantenere dietro di quattro lunghezze la Sampierdarenese.

"Tre punti sudati, ma tre punti su un campo veramente difficile contro una squadra tosta - ha commentato Battistel - Tre punti che ci portiamo a casa con la giusta dose di cattiveria e la giusta dose di sofferenza, anche da questo si passa se vogliamo arrivare a a un ottimo traguardo"

"Torniamo a giocare a Carcare dopo due trasferte genovesi, una più difficile dell'altra, e adesso per continuare la nostra strada dobbiamo portare a casa i tre punti anche sul nostro campo" ha concluso il tecnico biancorosso.