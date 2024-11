"Così si gioca(va) solo in Paradiso", la Cairese dei record raccontata nel libro di Daniele Siri

Si terrà venerdì 29 novembre, alle ore 21 al Teatro comunale "Osvaldo Chebello" di Cairo Montenotte, la presentazione del libro di Daniele Siri "Così si gioca(va) solo in Paradiso".

L'opera è il racconto dettagliato dell’apogeo della fantastica Cairese dei record: "Dopo un breve excursus sui primi anni della gestione Brin ci soffermeremo sui tre campionati in cui la Cairese militò in Interregionale e se della prima analizzeremo i fatti salienti delle altre due rivivremo tutto in maniera dettagliata - spiega l'autore - gara dopo gara, intervista dopo intervista e perché no, polemica dopo polemica, sino ad arrivare alle 18,15 di quel 12 maggio 1985 quando il triplice fischio del sig. Bonci di Siena sancì la storica promozione in Serie C2. E poi, sfogliando quelle annualità dell’Ancora, e rivedendo gli articoli di cronaca, al di fuori del calcio, ecco l’idea di riproporne alcuni, i più importanti o curiosi che ci raccontino qualcosa della 'nostra Còiri' di 40 anni fa. Siete sicuri di ricordarli tutti?"

"Con il passare impietoso degli anni mi sono reso conto che, sportivamente parlando, quel fantastico periodo che noi cairesi vivemmo a cavallo degli scorsi anni ottanta ha costituito un qualcosa di veramente unico, di difficilmente ripetibile e che, per una strana alchimia, coinvolse non solo un gruppo di ragazzi ed il loro entourage bensì un’intera città e, perché no, tutta una valle - aggiunge Siri - L’epopea della Cairese targata Cesare Brin meritava di essere analizzata più approfonditamente di quanto fatto nel primo libro entrando più nello specifico. Un omaggio doveroso a chi rese possibile tutto questo, un ricordo piacevole per noi che l’abbiamo vissuto ma anche, per chi ancora non c’era, la possibilità di 'toccare con mano' quelle gesta di cui sicuramente avrà sentito parlare, in maniera epica, dai genitori o dai nonni".

Daniele Siri, ha ricoperto il ruolo di corrispondente sportivo al seguito della Cairese, dalla fine degli anni settanta sino alla metà degli anni novanta, collaborando con il quotidiano sportivo Tuttosport di Torino, i settimanali L’Ancora di Acqui Terme, La Gazzetta del Lunedì di Genova ed il mensile L’Interregionale di Modena. Inoltre ha fatto a lungo parte della redazione sportiva dell’emittente radiofonica Teleradio Cairo 103. Dal 2018 è ripresa la collaborazione, tutt’ora attiva, con L’Ancora in veste di opinionista sportivo e nel 2019 ha pubblicato il libro “Diario Gialloblù” in occasione del centenario della fondazione della Cairese.

L’intero utile proveniente dalla vendita delle copie di “Così si gioca(va) solo in Paradiso” verrà devoluto alla Banda musicale Giacomo Puccini di Cairo Montenotte, a seguito dei danni riportati dalla sua sede nel grave evento alluvionale del 26 ottobre scorso.

"Siete tutti invitati a festeggiare, alla presenza dei protagonisti di allora - la chiosa di Daniele Siri - il quarantesimo anniversario della storica promozione in Serie C2".

La serata al Teatro comunale "Osvaldo Chebello" sarà ad ingresso libero.