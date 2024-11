Sumo. La Yama Arashi Judo Savona domina a Millesimo, raffica di successi ai Campionati Italiani

E' stata una giornata memorabile per la Yama Arashi Judo Savona, che il 24 novembre a Millesimo ha dominato i Campionati Italiani Assoluti e Under 18 di sumo, portando a casa un bottino straordinario: 19 medaglie individuali e il titolo di migliore società. Un successo reso possibile anche dalla collaborazione con la squadra di Chiavari, gli Orsi del Tigullio, che ha contribuito a raggiungere il massimo risultato mai ottenuto nel sumo dalla squadra savonese.

Tra i giovani Under 18 , spiccano quattro nuovi campioni nazionali: Greta Petrillo, atleta valbormidese con esperienza internazionale, Francesca Di Dio, Niccolò Pasini e Mattia Bolognese.. Completano il medagliere giovanile gli argenti di Sara Montaldo e Tommaso Prato, oltre al bronzo di Edoardo Fanni.

Nella categoria senior, medaglie d’oro per Arianna Vettori, membro fisso della Nazionale, Giulia Meinardi e Francesca Di Dio.

Argento per Luis Castro, Niccolò Pasini, Diego Pallavicini, Elisa Perreira e Greta Petrillo, mentre i bronzi sono andati a Sara Montaldo, Edoardo Fanni e Tommaso Prato.

Già campionesse a squadre nel 2023, le donne della Yama Arashi hanno confermato la loro superiorità ottenendo primo e secondo posto nella competizione a squadre, grazie a due team distinti. Anche gli uomini hanno ben figurato, conquistando il secondo e terzo posto, fermati solo dalla fortissima Polisportiva Affori di Milano.

Nella classifica generale per società, la Yama Arashi ha trionfato, ribadendo il proprio ruolo di riferimento nel sumo nazionale. Grande soddisfazione da parte del Presidente Monica Albano, che ha commentato con entusiasmo:

“Sono orgogliosa di una squadra fantastica ed efficiente. Un ringraziamento speciale al Vicepresidente Massimo Petrillo, che con il suo intervento tempestivo ha saputo gestire al meglio alcune criticità organizzative, garantendo una gara fluida e piacevole per tutti”.

Non ha nascosto nemmeno la propria soddisfazoine l'amministrazione di Millesimo, nelle parole del sindaco Francesco Garofano insieme all'assessore allo sport Roberto Scarzella:

"Millesimo è sempre a disposizione per chi vuole fare sport e creare eventi di livello nazionale. I nostri impianti sono apprezzati e siamo contenti di poter dare spazio nel palazzetto a discipline sportive in crescita nel nostro paese come il sumo e le arti marziali in genere. I nostri complimenti a Yama Arashi per l'organizzazione con l'augurio delle migliori fortune agli atleti che hanno partecipato alla competizione".