Pallapugno. Domani attività sospesa, la riprogrammazione delle gare dalla Serie A all'Under 21

La Federazione Italiana Pallapugno, su disposizione del Governo italiano – che ha dichiarato cinque giorni di lutto nazionale – e su invito del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha modificato il programma delle partite previste per sabato 26 aprile, giorno dei funerali di Papa Francesco.

Questo il nuovo programma delle partite nei vari campionati, precedute da un minuto di silenzio, durante il quale verrà letta la seguente frase:

«Il 21 aprile ci ha lasciato Papa Francesco. Prima del minuto di silenzio lo vogliamo ricordare con questo suo pensiero: “Incoraggio ciascuno di voi a vedere lo sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale e per portare avanti i valori della vita cristiana: lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, ascesi, riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi! Vi benedico di cuore”. Per sempre grazie, Papa Francesco, il mondo dello sport continuerà a pregare per te!»



PALLAPUGNO: SERIE A BANCA D'ALBA

Recupero seconda giornata

Mercoledì 30 aprile – ore 20.30

Ceva: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva – Araldica Castagnole Lanze

Recuperi terza giornata

Acqua San Bernardo Subalcuneo – Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 9-6

Martedì 6 maggio – ore 20.30

Dolcedo: Imperiese – Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio

Mercoledì 7 maggio – ore 20.30

Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia – Pieve di Teco

Quarta giornata

Venerdì 25 aprile – ore 15

Canale: Roero Isolamenti Canalese – Acqua San Bernardo Subalcuneo

San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio – Marchisio Nocciole Cortemilia

Venerdì 25 aprile – ore 16

San Benedetto Belbo: Alta Langa – Nibo Galvanotecnica Monticellese

Venerdì 25 aprile – ore 20.30

Ceva: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva – Imperiese

Domenica 27 aprile – ore 15

San Rocco Bernezzo: Speb – Araldica Castagnole Lanze

Pieve di Teco: Pieve di Teco – Terre del Barolo Albese

Classifica

3 punti: Terre del Barolo Albese, Acqua San Bernardo Subalcuneo

2 punti: Alta Langa, Araldica Castagnole Lanze

1 punto: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva, Marchisio Nocciole Cortemilia, Imperiese, Speb, Nibo Galvanotecnica Monticellese

0 punti: Pieve di Teco, Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio, Roero Isolamenti Canalese



PALLAPUGNO: SERIE B

Recuperi seconda giornata

Giovedì 1° maggio – ore 16

Bormida: Castiglia Costruzioni Bormidese – Bcc Pianfei Pro Paschese

Martedì 6 maggio – ore 20.30

Bubbio: Officine Pesce Bubbio – Abrigo Olio Desiderio Ricca

Recupero terza giornata

Mercoledì 7 maggio – ore 20.30

Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese – Castiati Neivese

Quarta giornata

Venerdì 25 aprile – ore 15

Ricca: Abrigo Olio Desiderio Ricca – Benese

Venerdì 25 aprile – ore 20

Mondovì: Alusic Merlese – Fbc Sabbiature Augusto Manzo

Domenica 27 aprile – ore 15

Neive: Castiati Neivese – Castiglia Costruzioni Bormidese

Domenica 27 aprile – ore 15.30

Scaletta Uzzone: Gottasecca – Valle Bormida

Domenica 27 aprile – ore 20.30

Dogliani: Virtus Langhe – Bcc Pianfei Pro Paschese

Martedì 29 aprile – ore 20.30

Bubbio: Officine Pesce Bubbio – Amici del Castello

Classifica

3 punti: Gottasecca

2 punti: Benese, Fbc Sabbiature Augusto Manzo, Amici del Castello

1 punto: Castiati Neivese, Bcc Pianfei Pro Paschese, Castiglia Costruzioni Bormidese, Officine Pesce Bubbio, Valle Bormida, Alusic Merlese

0 punti: Abrigo Olio Desiderio Ricca, Virtus Langhe



PALLAPUGNO: SERIE C1

Recuperi terza giornata

Giovedì 1° maggio – ore 15

Gottasecca: Gottasecca – Imperiese

Giovedì 1° maggio – ore 17.30

Imperia: San Leonardo – Vivalapallapodcast Ricca

Sabato 3 maggio – ore 20.30

Peveragno: Peveragno – Centro Incontri Gallese (riprende da 4-4)

Quarta giornata

Venerdì 25 aprile – ore 15

Dolcedo: Imperiese – Centro Incontri Gallese

Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole Lanze – Gottasecca

Venerdì 25 aprile – ore 17.30

Peveragno: Peveragno – Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva

Domenica 27 aprile – ore 15

Canale: Roero Isolamenti Canalese – Vivalapallapodcast Ricca

Domenica 27 aprile – ore 16

Bormida: Castiglia Costruzioni Bormidese – Virtus Langhe

Lunedì 28 aprile – ore 18.30

Imperia: San Leonardo – Prodeo

Classifica

3 punti: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva

2 punti: Peveragno, Prodeo, Imperiese, Castiati Castagnole Lanze, Roero Isolamenti Canalese

1 punto: Centro Incontri Gallese, San Leonardo

0 punti: Vivalapallapodcast Ricca, Gottasecca, Castiglia Costruzioni Bormidese, Virtus Langhe



PALLAPUGNO: SERIE C2

Girone A – Prima giornata

Venerdì 25 aprile – ore 15

Monticello d'Alba: Monticellese – Neivese

Venerdì 25 aprile – ore 20.30

Monastero Dronero: Monastero Dronero – Pieve di Teco

Domenica 27 aprile – ore 15

Bene Vagienna: Benese – Pro Paschese A

Spigno Monferrato: Pro Spigno – Bormidese

Girone B – Prima giornata

Venerdì 25 aprile – ore 15

Madonna del Pasco: Pro Paschese B – Ceva

Caraglio: Subalcuneo – Pompeiana

Domenica 27 aprile – ore 15

Peveragno: Peveragno – San Biagio

Riposa: Virtus Langhe



PALLAPUGNO: UNDER 21

Prima giornata

Venerdì 25 aprile – ore 15

Peveragno: Peveragno A – Peveragno B

Dogliani: Virtus Langhe – Speb

Domenica 27 aprile – ore 15

Caraglio: Subalcuneo – Cortemilia

Domenica 27 aprile – ore 17

Chiusavecchia: Prodeo – San Leonardo

Lunedì 28 aprile – ore 18.30

Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze – Taggese