Savona. Il prossimo 12 maggio il convegno sui social media organizzato dalle associazioni sportive savonesi

Lunedì 12 maggio nella Sala della Sibilla al Priamar di Savona si svolgerà il convegno "EGUAGLIANZA ONLINE: NAVIGARE TRA LIBERTA' DI ESPRESSIONE E DISCRIMINAZIONE DI GENERE SUI SOCIAL MEDIA", organizzato da Azzurri d'Italia - sezione di Savona, ANSMES - sezione di Savona, VETERANI DELLO SPORT - sezione di Savona con il patrocinio di Comune di Savona - Assessorato allo Sport, Provincia di Savona, Ufficio Scolastico Regionale e CONI provinciale di Savona.

Il convegno, che vuole analizzare e proporre soluzioni nel complicato rapporto tra i giovani ed i social media con particolare attenzione al loro improprio utilizzo, vede la presenza di importanti relatori specializzati sul tema. Il Dr. Mattia Zunino, Assegnista di ricerca e titolare d’insegnamento in Sociologia della Comunicazione dell'Università LUISS di Roma, aprirà gli interventi con il tema "Vivere all’interno di una bolla. I social media tra algoritmi e bolle da filtri”.

A seguire le Professoresse Emiliana De Blasio, Full Professor in Media Studies, Advisor del Rettore per la Diversità, l’inclusione e la sostenibilità (Università LUISSdi Roma ) e Donatella Selva, Assistant Professor in Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Università di Firenze) affronteranno il tema "I social media tra discriminazione di genere e odio online”.

Chiuderanno gli interventi l'Avvocato Eva Balzarotti e la Dottoressa Maria Pia Izzo, investigatrici digitali, chiuderanno gli interventi con il tema “Quando le frontiere della legalità vengono superate sui social media diventando reato”.

Seguirà il dibattito dove studenti, atleti e chiunque lo desideri potrà porre domande ai relatori. Il programma orario prevede dalle 8,30 alle 9,00 si svolgeranno gli accrediti, quindi, dopo i saluti delle autorità, alle 9,15 inizieranno gli interventi. Dalle 12,15 alle 13,30 si svolgerà il dibattito. Il convegno è aperto al pubblico e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.