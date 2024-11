Calcio, San Francesco Loano. Una punta di esperienza sul taccuino, Ferrara: "Ci serve peso in avanti, segniamo troppo poco"

L'inserimento in rosa di un riferimento offensivo di esperienza e che possa garantire un determinato quantitativo di gol, è un tema che ricorre dalla scorsa estate in casa della San Francesco Loano.

Presto però potrebbero arrivare novità in tal senso, come confermato dal vicepresidente Andrea Ferrara.

"Si, ci stiamo muovendo e contiamo di avere novità già nei prossimi giorni sotto questo punto di vista. Abbiamo segnato troppo poco in queste prime uscite in Eccellenza, pur non demeritando sotto il profilo del gioco, motivo per cui andremo a cercare un attaccante che possa risolvere le nostre problematiche e non è escluso che ci siano al vaglio ulteriori profili. Le caratteristiche potete immaginarle tutte: serve un giocatore con un determinato livello di esperienza e che sappia avere la giusta efficacia in area di rigore".