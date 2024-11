Calcio. Polveri bagnate per la Vadese, alla Rossiglionese basta il gran gol di Oddone per espugnare il Chittolina

VADESE - ROSSIGLIONESE 0-1 (68' Oddone)



52' FINISCE QUA! LA ROSSIGLIONESE BATTE 1-0 LA VADESE

50' Casali per Chillè, chiude i cambi Nervi

46' saranno almeno cinque i minuti di recupero

45' N. Pastorino viene richiamato in panchina, il numero 11 prende tempo togliendosi anche i parastinchi, la panchina della Vadese non gradisce affatto

44' ammonito Lanzarotti, intervento di frustrazione su Oddone: l'ex Svona ha rischiato il rosso

40' nuovo cambio Vadese, Marchelli per Sabally

32' entra Bahiti per Nanna, Nervi ridisegna i suoi con il 4-3-3

26' nella Vadese c'è Lanzarotti per Carsiviglia

23' ROSSIGLIONESE IN VANTAGGIO! CONCLUSIONE MERAVIGLIOSA DI ODDONE CHE TOCCA IL PALO PRIMA DI DEPOSITARSI IN RETE. BIANCONERI CHE LEGITTIMANO UNA RIPRESA PIU' CONVINCENTE

20' rischia ancora la Vadese, colpo di testa di poco fuori su un traversone proveniente dalla fascia mancina

18' per gli azzurrogranata precedentemente era subentrato anche Martino per Albanese

14' cambia Oliva, c'è Tona per Testi

12' errore in fase di disimpegno di Fabbretti, per Nnanna si spalanca lo specchio della porta di Cerone, il destro viene però incredibilmente lisciato.

6' avvio deciso della Rossiglionese, i bianconeri provano a piantare le tende nella trequarti di casa

1' inizia la ripresa



SECONDO TEMPO

45' primo tempo a reti bianche al Chittolina, squadre negli spogliatoi

42' ci sono più cartellini che tiri in porta in questa prima frazione, giallo per D'Anna

38' ammonito anche Nnanna

34' azione quasi rugbistica sulla medesima orizzontale per la Rossiglionese, l'assist di Nnanna per Oddone non viene però sfruttato dal numero 10 bianconero

33' giallo per Vacca, intervento in ritardo su Chillè

28' rombo in mediana per la Vadese con Albanese alle spalle di Testi e Tavarone, 4-4-2 classico per gli ospiti

23' ammonito Albanese

18' Vadese con il vantaggio del vento a favore, l'aria (gelida) entra da nord est

15' nulla di grave per il giocatore di Oliva, pronto riprendere posto al centro del pacchetto arretrato

14' Chillè carica il destro dai 20 metri, Vacca intercetta con la testa, il difensore centrale rimane a terra

9' rischio per la Vadese, girata di Nnanna quasi ciccata, bravo Cerone a non perdere il tempo dell'intervento

4' dopo un'uscita bassa a tempo di Cerone, è la Vadese ad avere la prima palla gol pulita. Calcio d'angolo per gli azzurrogranata, colpo di testa fuori di un metro per Vacca.

1' si parte!

PRIMO TEMPO



VADESE: Cerone, Fiori, D'Anna. Vacca, Crino, Sabally, Fabbretti, Carsiviglia, Testi, Albanese, Tavarone.

A disposizione: Ceraolo, Samba, Mandaliti, Martino, Raffa, Lanzatotti, Marchelli, Tona, Brondo.

Allenatore: Oliva



ROSSIGLIONESE: Branda, Amri, Tosonotti, A. Pastorino, Sorbara, Bellotti, Nnanna, Laguna, Chillè, Oddone, N. Pastorino.

A disposizione: Ben Ayech, Siutto, Leveratto, Persico, Bahiti, Gesualdi, Arrache, Casali.

Allenatore: Nervi



Arbitro: Violi di Genova