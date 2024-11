Calcio, Prima Categoria B. Sabato denso di appuntamenti, servono punti per Vadese, Spotornese e Letimbro

Saranno addirittura cinque le partite che, dal primo pomeriggio alla sera inoltrata, andranno ad animare il girone B di Prima Categoria.

Alle 14:30 subito il big match di giornata con Masone - Campese, il medesimo orario per la capoclassifica Olimpic, chiamata ad ospitare la Letimbro.

Alle 15:00 toccherà alla Vadese scendere in campo: contro la Rossiglionese servirà fare punti e soprattutto dei gol per scrollarsi di dosso la zona playout. Al “Pertini”, invece, spazio a Multedo - Old Boys Rensen.

Concluderà il programma odierno Spotornese - Bolzanetese, il match verrà disputato alle 19:30 al “Ruffinengo” di Legino.