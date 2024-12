Calcio, Prima Categoria A. Programma denso, dal primo pomeriggio a inizio serata

La decima giornata del girone A di Prima Categoria è iniziata con la vittoria a tavolino, che verrà ratificata in settimana dal CR Liguria, del Vadino sul Borgio Verezzi.

La palla inizierà a rotolare quindi oggi pomeriggio alle 14:30.

Due gli anticipi, importanti per diversi motivi: Borghetto - Oneglia e Camporosso - San Filippo Neri Yepp Albenga. Gli ingauni testeranno il proprio potenziale in casa di una big di questo campionato, mentre il Borghetto deve rompere la serie di tre ko consecutivi con altrettanti reti incassate in ogni gara.

Quattro le gare alle quindici, sull’asse Riviera - Val Bormida: Baia Alassio Auxilium - Dego, Cengio - Andora, Golfodianese - Altarese e Mallare - Imperiese.

Alle 18:00 il posticipo tutto ponentino: Virtus Sanremo - Ospedaletti.