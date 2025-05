Calcio, Prima Categoria. Le sanzioni nei gruppi liguri, tante squalifiche nel girone A

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 27/04/2025



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/05/2025

TORREGROSSA DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)



SQUALIFICA FINO AL 7/05/2025

SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

GRIPPINO ANDREA (CADIMARE CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARLET ALAN (CAMPOROSSO)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

DE MARTINO ROBERTO (ATLETICO QUARTO)



AMMONIZIONE (III INFR)

CHIESA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)



AMMONIZIONE (I INFR)

SAVONA SALVATORE (RIESE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DAMATO VINCENZO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

Al 15' st, colpiva con un pugno la faccia di un avversario, senza provocare conseguenze lesive.

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

Al 15' st, colpiva con un pugno la faccia di un avversario, senza provocare conseguenze lesive.

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

Al 45+7 st, al di fuori di un'azione di gioco, colpiva con col palmo della mano il volto di un avversario senza provocare conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

REVERBERI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

DAMONTE FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

PIEMONTESE DANIELE (BORGO INCROCIATI)

MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)

LODOVICI NICOLO (CAMPOROSSO)

FRECCERO LUCA (CENGIO)

CABELLO JARA FABIO ALESSANDR (GOLFO DIANESE 1923)

TEMPERINI JAMES PATRICK E (RABONA VIA DELLACCIAIO)

GEROSA THOMAS (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ABBATEMARCO GIOVANNI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

A fine gara rivolgeva ripetutamente un'espressione ingiuriosa all'indirizzo del ddg.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

HAMATI ARTUR (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

BONATI ALESSANDRO (ROMITO MAGRA 1922)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GIORGETTI ALAIN (QUILIANO&VALLEGGIA)

MENCACCI STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)

LAGHEZZA RICCARDO (ROMITO MAGRA 1922)

FEJZILLARI XHONI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CARTA SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NDIAYE PAPA NDONGO (ALTARESE)

BIAGIONI LUCA (BOLANESE)

PAPIRI LUCA (BOLZANETESE VIRTUS)

VENTURA MARCO (BORGORATTI)

BUCCHIERI MATTEO (CA DE RISSI SG)

MERLIN TOMMASO (CASTELNOVESE)

PETACCHI NICCOLO (CASTELNOVESE)

RUBERTO COSIMO (CASTELNOVESE)

NEGRO FABRIZIO (CENGIO)

ZAPELLI MICHELE (F.C.LAVAGNA 2.0)

PANGALLO MATTEO (IRON FOX AMEGLIESE)

LO SICCO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

ELKAMLI ILIASSE (OSPEDALETTI CALCIO)

CHIANTIA SIMONE (PEGLI LIDO FBC)

BARONE STEFANO (ROMITO MAGRA 1922)

NDIAYE ALPHONSE ARMAND (SORI)

SIVORI NICOLO (SORI)



AMMONIZIONE (XII INFR)

CONDORELLI NICOLO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GRECO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)



AMMONIZIONE (XI INFR)

OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

FILENI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

THEVENET NICOLAS JEAN LU (CENGIO)

DE LUCA MAURICIO (MALLARE)

LEOTTA MARCO (MALLARE)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE (VII INFR)

SHAHINI ALESSIO (ALTARESE)

FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

PLEBANI MATTEO (IMPERIESE CALCIO)

MUSTONE MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)

CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)

ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)

VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)

ZINNARI DAVIDE (PRIARUGGIA G.MORA)

APICELLA NICOLO (SAVONA F.B.C. 1907)

BUFFO DANIEL (SPOTORNESE CALCIO)

FRISCIONE DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (VI INFR)

CARDINI CLAUDIO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)

CAVALLERO PIETRO (COGORNESE)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MARCHELLI LUCA (MASONE)

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

CATALDO SIMONE (PRIARUGGIA G.MORA)

BELVISO FILIPPO (SANTERENZINA)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SAVONA F.B.C. 1907)

PASSALACQUA PAOLO LUIGI (SORI)



AMMONIZIONE (III INFR)

ARLANDINI TOMMASO (BARGAGLI SAN SIRO)

MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

ZAMANA FILIPPO (BOLZANETESE VIRTUS)

FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)

BIANCARDI DAVIDE (COGORNESE)

MARELLA NICOLO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

ALLOISIO FILIPPO (IMPERIESE CALCIO)

SEMINO RICCARDO (MULTEDO 1930)

PINNA DANIEL (OLIMPIC 1971)

BENEDETTI DAVIDE (SAVIGNONE)

SCHIRRU MICHELE (SAVONA F.B.C. 1907)

SCIANDRA LUCA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

FENOGLIO FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (II INFR)

VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

VERONA MARIO (CADIMARE CALCIO)

VENTRE MICHAEL (CAMPOROSSO)

ESPOSTO PIETRO (CASARZA LIGURE)

LUPANO FRANCESCO (IMPERIESE CALCIO)

DOMENICONI MATTEO (MALLARE)

PUPPO MATTIA (PEGLI LIDO FBC)

MORRA PIETRO (PRIARUGGIA G.MORA)

PICCARDO LUCA (ROSSIGLIONESE)

CASALINUOVO RAFFAELE (SPOTORNESE CALCIO)

METALLA ELVIS (SPOTORNESE CALCIO)

MENNUTI GIOVANNI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (I INFR)

CROCI LORENZO (APPARIZIONE FC)

BOERO LUCA (ATLETICO QUARTO)

MAGGIOLINI FILIPPO (BARGAGLI SAN SIRO)

SCARCELLI DANIELE (BORGHETTO 1968)

PILIA KAROL RAIMONDO (CAMPOROSSO)

AMARO ANTONIO (MASONE)

MANE ENEA (ONEGLIA CALCIO)

BURGIO SARDELLA ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

CEVASCO ALBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

RICORDINI MATTEO (VECCHIO CASTAGNA)