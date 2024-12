Tennistavolo Toirano, Alessandro Caslini sul podio nel doppio all'Open di Arenzano

Il fine settimana appena trascorso ha visto i tesserati della ASD TOIRANO impegnati tra attività individuale ed incontri dei campionati a squadre.

Ad Arenzano, organizzato dal Don Bosco Varazze, si è svolto il primo torneo Open della stagione in Liguria. Due i pongisti toiranesi che hanno partecipato all'evento.

Alessandro Caslini nel singolo Over 500m./50f. ha superato la prima fase ottenendo due vittorie in 3 set, intervallate da una sconfitta per 3-1. Negli ottavi di finale, dopo aver ceduto il primo set, ha prevalso con un triplo 11-9 su Leonardo Alessandri. Nei quarti di finale si è arreso in 3 set a Paolo Cerutti.

Nel doppio Over 500m./50f. Alessandro Caslini è salito sul podio, in coppia con Cesare Alberto Vercesi (Villaggio Sport), classificandosi al terzo posto su undici coppie in gara, fermati da Paolo Cerutti e Alberto Elefante.

Nel singolo Over 3000m./200f. il Toirano era rappresentato da Claudio Siccardi, che non è riuscito a superare il girone perdendo con l'esperta Giusi Volpi e i giovani Umberto Baffigi e Francesco Pareti.

I due incontri di campionato non hanno arriso alle formazioni della Asd Toirano.

In Serie C2, nella partita valida per l'ottava giornata, il Toirano "Sensei Ottica Ottobelli" è partito bene vincendo il doppio con Andrea Marino e Roberto Pesce. In seguito però la Luigi Rum Compagnia Unica non ha più concesso nulla: Danilo Benvenuti, Riccardo Angileri, Samuele La Milia e Davide Besaggio si sono imposti per 6 a 1 sulla squadra locale, che ha schierato anche Andrea Abete.

In Serie D2 sconfitta in trasferta per il Toirano "A" nel recupero della terza giornata. Il Centro Sportivo Baragallo si è portato sul 4-0, per poi chiudere vincendo 5-2. Per la formazione ospite, che ha schierato anche Nello Pruiti, si annotano il primo punto nella categoria realizzato da Vincenzo Amodeo ed un successo di Riccardo Besaggio, che ha inoltre sfiorato la vittoria col giocatore di punta della squadra avversaria Davide De Faveri, cedendo 9-11 al quinto set.