Calcio, Bragno. Prosegue la risalita dei biancoverdi di Ferraro: "La perfezione non esiste, ma contro l'Albissole ci siamo andati vicini"

Aveva sempre vinto l'Albissole tra le mura del Faraggiana, eppure il Bragno di miser Ferraro è partito dalla Val Bormida convinto di poter ottenere l'intera posta in palio.

Così è effettivamente andata contro i ceramisti, complice la rete a metà partita di Cavallone.

Un bell'orgoglio per mister Ferraro: "Nel calcio raggiungere la perfezione è praticamente impossibile, ma ieri i ragazzi ci sono andati davvero vicini. Affrontavamo una squadra organizzata, capace offensivamente di mettere in difficoltà chiunque e invece siamo riusciti a limitarli con grande efficacia. I meriti sono dei ragazzi che stanno dando davvero tutto sia in allenamento che durante i novana minuti in campo. Ora però rimaniamo con i piedi ben saldi a terra, la prossima settimana avremo sulla nostra strada un Ceriale in grande forma".