Enduro: inizia il week end di Coppa del Mondo della Finale Outdoor Region

Dopo il debutto in Brasile e in Scozia, la UCI Mountain Bike World Series approda questo weekend a Finale Ligure per dare il via alla stagione enduro in quella che è ormai considerata la casa spirituale della disciplina, e una delle destinazioni più amate al mondo dai biker.

Negli ultimi due giorni il villaggio evento e atleti ha preso vita sul lungomare cittadino e in Piazza Vittorio Emanuele II dove, da questa mattina, prende ufficialmente il via il weekend, con tanti appuntamenti per il pubblico.

Sono ben 30 i team ufficiali UCI che hanno allestito i loro paddock sul lungomare e molti gli stand presenti nell’expo village, dove è anche possibile testare biciclette e vari prodotti dei migliori brand del settore.

Da non perdere nel pomeriggio di oggi, il programma di incontri e presentazioni sul palco, tra cui quello con la Città di Sanremo, con gli organizzatori locali della UCI Enduro World Cup di Aletsch Arena, con i ragazzi di Trash Free Trails e con Il Soccorso Alpino e Speleologico di Finale Ligure.

Sabato in programma musica sia in piazza Vittorio Emanuele II con DJ Cashmere e la Red Bull City Crush che in piazzale Buraggi allo stand Commençal dalle 18,30 alle 24.

Per tutto il weekend sarà inoltre attivo il Contest FOR YOU CARD: dal 10 al 12 maggio, utilizzando la FOR YOU CARD, oltre ai sentieri della Region si darà un sostegno anche a coloro che ogni giorno dell'anno si occupano della sicurezza di chi pratica attività outdoor. Il pubblico ed i visitatori dell’evento sono dunque invitati ad utilizzare la card il più possibile in questo weekend: il 50% dei proventi sarà infatti destinato al trail building e il restante 50% sarà devoluto al Soccorso Alpino e Speleologico Stazione di Finale Ligure, un team composto interamente da volontari appassionati, sempre pronti ad intervenire per aiutare gli amanti dell'outdoor in difficoltà.

Inoltre, per utenti card più attivi, in palio 3 bellissimi regali: un casco Bluegrass, un pack di merchandise Finale Outdoor Region (t-shirt, calze, adesivi e cappellino) e un pack di prodotti locali (Olio, pesto, paté di olive del Frantoio Magnone e caffè Giovannacci). Per maggiori informazioni sul contesto visitate lo stand Finale Outdoor Region in piazza Vittorio Emanuele II.

Per chi volesse seguire la competizione dal vivo, oggi sono iniziate le prove ufficiali sia della gara EDR (Enduro) che E-EDR (Enduro a pedalata assistita).

Domani si correrà la UCI Enduro World Cup e Enduro of Finale Outdoor Region (gara Open) e domenica la UCI E- Enduro World Cup e Enduro of Finale Outdoor Region (gara Open).