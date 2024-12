Arti Marziali: ottime prestazioni per gli atleti dello Judo Club Simonazzi al memorial 'Balladelli' di Asti (Foto)

Si è svolto sabato e domenica scorsi ad Asti il 10° Memorial M. Balladelli. Lo Judo Club Simonazzi di Bordighera ha partecipato alla competizione nella giornata di sabato, schierando gli atleti delle categorie Cadetti (U18) ed Esordienti B (U15).

Categoria Cadetti U18:

- Alessia Calimera conquista il primo posto con una prestazione impeccabile: tutti i suoi incontri sono stati vinti prima del termine regolamentare, dimostrando grande determinazione e superiorità tecnica.

- Francesca Lanzafame, pur affrontando una categoria di peso superiore e un'avversaria di alto livello, ha disputato un ottimo incontro, ma è stata sconfitta e purtroppo non recuperata.

- Francesco Quaglia, dopo aver perso il primo incontro, è stato recuperato ma non è riuscito ad accedere alla finale per il terzo posto, classificandosi quinto.

Categoria Esordienti B U15:

- Nicole Vicari si è fermata a un passo dal podio: un errore di ingenuità nella finale per il terzo posto le ha negato la medaglia. Resta il rammarico per le poche gare disputate, che avrebbero potuto darle maggiore sicurezza ed esperienza. Nonostante la stanchezza dovuta ai tanti chilometri percorsi e l'intensità delle gare, queste giornate sono state ricche di insegnamenti e opportunità di crescita per tutti gli atleti.

Il tecnico Filippo Quaglia si è dichiarato "Soddisfatto dei risultati e dell’impegno dimostrato dai suoi atleti, confermando che il lavoro svolto sul tatami sta portando i suoi frutti. Ora l’attenzione è già rivolta alle prossime competizioni, con l’obiettivo di continuare a crescere e migliorare. Grazie a questi ragazzi che, con impegno e dedizione, affrontano ogni sfida sul tatami, portando avanti la passione per lo judo".