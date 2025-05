Calcio, nuoto e vela: le Stelle all'Asta su Memorabid per la Gigi Ghirotti

Anche questa settimana l'Asta di Stelle nello Sport, su www.Memorabid.com/stellenellosport , gioca all’attacco. Il gol da realizzare è, ancora una volta, per la Fondazione Gigi Ghirotti ETS.



C’è Vitinha, a segno lunedì dopo appena un minuto dal suo ingresso in campo contro il Milan. Il portoghese, frenato nel 2025 da un lungo periodo di infortunio, è una garanzia di affidabilità per Vieira. Da gennaio, in forza alla Sampdoria, c’è Niang, autore di due reti importanti contro Modena e Reggiana dopo essersi sbloccato con il Cesena. Insieme a loro, attenzione anche alla maglia ufficiale autografata di Yepes, gestore della cabina di regia del centrocampo della Sampdoria. Dallo Spezia, in lotta per la promozione nella massima serie, scendono in campo Cassata (casacca bianca) ed Elia (maglia nera).

Nuoto azzurro a 360 gradi con cuffie di valore formidabile: dall’olimpico Zazzeri ai paralimpici Barlaam e Gilli, tutti e tre accomunati da medaglie di grandissimo valore. La Vela e The Ocean Race: perla dell’asta di Stelle nello Sport è la maglia 11TH Hour Racing vela autografata da Francesca Clapcich.



Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, Stelle nello Sport prosegue nella promozione dello sport e dei suoi valori tra i giovani, facendo rete e sostenendo la Fondazione Gigi Ghirotti che assiste malati nel fine vita a domicilio e in hospice. Sono più di 1000 i cimeli raccolti negli anni e oltre 520.000 euro i fondi donati alla Gigi Ghirotti. Un impegno quotidiano al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Carige, il patrocinio di Sport e Salute, Coni, CIP, USR Liguria, Università di Genova, USSI, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia, le sinergie istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova, il contributo dei Gold Sponsor BPER, Iren luce gas e servizi, Villa Montallegro, Eco Eridania, Novelli 1934, MSC Crociere, Cambiaso Risso e PSA Italy e dei partner Amiu, Italmatch Chemicals, Clindent, Gruppo Messina, GNV, Decathlon, Panarello, Genovarent, Costa Edutainment, Lido Genova, Prai e ETT, Il Secolo XIX, Primocanale e Radio Babboleo.



Clicca su www.memorabid.com/stellenellosport per accedere alle Aste di Stelle nello Sport. Tanti campioni dello sport italiano “giocano” per aiutare la Gigi Ghirotti!