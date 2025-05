La fiaccola delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 passerà anche da Sanremo: oggi il primo incontro per la cerimonia di gennaio

Primo approccio, questa mattina per il passaggio della fiaccola per le Olimpiadi di Milano-Cortina del prossimo anno da Sanremo. L’Assessore al Turimo del comune matuziano, Alessandro Sindoni, e il Comandante della Polizia Municipale della città dei fiori, Fulvio Asconio, hanno partecipato ad una ‘call’ on line con gli organizzatori dell’evento, per organizzare al meglio l’appuntamento.

Sarà sicuramente un momento di grande emozione, con la città di Sanremo che si prepara ad accogliere un evento speciale che scalderà i cuori di tutti gli italiani. Un momento simbolico che rappresenta l’unione, la passione e l’entusiasmo che circondano i Giochi Olimpici invernali, e Sanremo avrà il privilegio di essere una delle tappe di questa importante staffetta. La fiaccola, simbolo di speranza e di spirito olimpico, attraverserà le strade nel mese di gennaio, portando con sé il messaggio di unità e di amicizia tra le nazioni. La città, famosa per il suo Festival della Canzone e il suo fascino senza tempo, vedrà sicuramente molti residenti applaudire la fiaccola in un’atmosfera di festa e di orgoglio nazionale.

Non è da escludere che la passerella possa essere accompagnata da eventi culturali e sportivi, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini. Il percorso è ancora da stabilire ma non escludiamo tappe classiche come via Matteotti e il Casinò. La scelta di Sanremo come tappa della fiaccola di Milano-Cortina sottolinea l’importanza della città come centro di cultura, tradizione e sport. È un’opportunità per mettere in luce le bellezze del territorio e rafforzare il senso di comunità, unendo le generazioni in un gesto di speranza e di entusiasmo per i Giochi Olimpici invernali del 2026.