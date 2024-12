Calcio, Millesimo. In archivio con soddisfazione la prima fase del "Laboratorio Tecnico"

Si è appena conclusa la prima fase del “Laboratorio Tecnico” organizzato dall’ASD Millesimo Calcio in collaborazione con A.I.A.C. Savona e rivolta a tutti i componenti del proprio staff tecnico ed a tutti i “Mister” delle altre Società della provincia e del Piemonte che hanno avuto piacere di partecipare agli incontri effettuati tutti presso le rinnovate ed efficienti strutture in erba sintetica di ultima generazione della Società organizzatrice.



L’attività di formazione, fortemente voluta dal Presidente Eros Levratto e dal suo staff, ha avuto inizio lo scorso 30 settembre ed il primo incontro, coordinato dal Responsabile Tecnico Roberto Minuto e da Sergio Soldano protagonista già negli anni scorsi di eventi di tale importanza ha avuto come tema “Il maestro del gioco e la cura dell’errore”.



Docente dell’incontro che si è svolto in due parti, una pratica sul campo sintetico con i pulcini leva 2015 dell’ASD Millesimo ed una teorica in aula, è stato Angelo Colombo Direttore dell’attività di base dell’AC Monza Calcio e formatore e docente di corsi allenatori per istruttori sportivi. Il secondo appuntamento articolato sempre in due parti, una pratica sul campo ed una teorica in aula si è tenuto il 28 ottobre ed ha avuto come tema “Gli spazi da usare, riconoscere e coprire correttamente”.



Docente dell’incontro Daniele Tacchini del CSI Milano, formatore corsi allenatori ed educatori sportivi, educatore presso i camp estivi ed istruttore nei progetti sportivi presso Istituti professionali, che ha sviluppato l’argomento in programma con il gruppo squadra Esordienti leva 2012 dell’Asd Millesimo Calcio.



Il terzo appuntamento tenuto lo scorso 25 novembre ha avuto come tema “Ideare e sviluppare situazioni di gioco 1 contro 1” con docente Andrea Scanziani, Istruttore Pulcini U10 Como 1907 tecnico Uefa B, Laurea in Scienze Motorie, che ha “lavorato” con il gruppo Primi Calci leva 2016 dell’ASD Millesimo Calcio.

Tutti i tre docenti coinvolti hanno manifestato grande apprezzamento sia per le strutture a disposizione sia per la qualità e l’attitudine espressa dai “Gruppi squadra” impegnati nelle attività proposte.

Il programma riprenderà nei primi mesi del 2025 con altri importanti appuntamenti in agenda ed a

tale proposito sono stati avviati contatti con figure di rilievo del calcio giovanile e non a livello nazionale.

Afferma il Presidente de ASD Millesimo Eros Levratto : “Esprimo grande soddisfazione per l'ottima partecipazione al Laboratorio Tecnico, evidenziando l'importanza della formazione continua per i

tecnici. Le moderne strutture in erba sintetica sono state fondamentali per il successo degli incontri, offrendo un ambiente stimolante e professionale.



L’approccio pratico e teorico degli incontri ha permesso ai partecipanti di approfondire le tematiche

in modo efficace, i docenti hanno sottolineando la qualità del lavoro svolto dai gruppi dell'ASD

Millesimo Calcio durante le attività,questo è per noi punto di soddisfazione. Vorrei infine, ancora

incoraggiare ulteriori collaborazioni tra società sportive, mirando a una crescita collettiva e al

miglioramento delle competenze tecniche nel calcio giovanile.



Ribadisce il Direttore Generale della Società giallorossa Luciano Piccardo: ”Grande soddisfazione

per questi primi tre appuntamenti del Laboratorio Tecnico, sia per la presenza dei nostri tecnici

che per la importante partecipazione di allenatori di altre società .

Questa attività fortemente voluta dal presidente è organizzata dall’ottimo lavoro di Roberto Minuto

e Sergio Soldano va a ribadire quanto tutto noi puntiamo sul settore giovanile e sulla sua crescita,

non solo dei ragazzi ma anche dei nostri mister.

Questa stagione registriamo un numero maggiore di iscrizioni nelle leve di attività di base e questo

lo riteniamo straordinario perché coinvolgere già bambini piccoli nel nostro mondo ci dà grande

soddisfazione, molto bene anche nelle leve che svolgono già attività agonistica dove alcune leve

tipo gli allievi 2^ anno si stanno distinguendo con ottimi risultati, ma il nostro obiettivo rimane

migliorare e siamo certi che tutto questo serva per proseguire in questo percorso”

Chiusura del Responsabile Tecnico Organizzativo Roberto Minuto :” Ritengo che il percorso

intrapreso sia oltremodo interessante e stimolante. La formazione è un importante aspetto di tutta

l’attività giovanile che stiamo programmando per il prossimo immediato futuro auspicando la

possibilità di raggiungere a breve i requisiti adeguati per una Scuola Calcio di 2° livello che sia

rispondente alle aspettative della Società”