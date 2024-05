Calcio, Eccellenza. Al "Brin" succede tutto nella ripresa: Sogno e Anselmo regalano la vittoria alla Cairese, Pietra battuto 2-0

CAIRESE - PIETRA LIGURE 2-0 (55' Sogno, 85' Anselmo)

45'+9' sgroppata palla al piede di Mehmetaj sulla sinistra, Gargiulo allontana poi il cross e finisce qui. Sarà Cairese-Rivasamba la finale ply off regionale.

45'+7' riprende solo ora il gioco, probabile un recupero aggiuntivo.

45'+5' tiene la palla dalla bandierina la Cairese in un capannello di giocatori. Nella mischia espulso Facello.

45'+3' contrasto di gioco davanti alla panchina della Cairese, ammonito Garbarino. Punizione poi infruttuosa per il Pietra.

45'+2' Lazzaretti lavora una bella palla per Facello, Gasco è però più lesto del capitano gialloblù e libera in due tempi.

45' ci saranno 7' di recupero.

45' per la squadra di casa dentro Facello, al suo posto esce Turone.

42' altra sostituzione per il Pietra: dentro Mehmetaj per Odasso.

40' RADDOPPIO CAIRESE! Anselmo lancia Sassari che si accorge di essere in posizione irregolare e, dopo aver accennato di andare incontro al pallone, lascia campo all'ex Finale e Albenga che a quel punto incrocia sul palo opposto.

38' prima sostituzione per la Cairese: fuori Hernandez per Lazzaretti. Va Sassari ad occupare la posizione più avanzata tra i suoi.

37' ci prova Sancinito, stavolta colpendo però la barriera.

36' giostra il pallone la squadra rivierasca, atterrato Rovere: altra punizione da posizione invitante.

34' ci prova dalla "sua" mattonella Davide Sancinito provando a sorprendere Scalvini sul palo lontano. L'estremo, preso in controtempo, riesce comunque a riprendersi e sventare la minaccia.

32' un'altra grande parata di Scalvini che si distende e manda in angolo la botta dal limite di Rovere, con un suggerimento da rimessa laterale.

27' fallo di Sogno vicino alla linea laterale di sinistra, per il signor Crova è secondo giallo. Cairese in inferiorità numerica.

25' insacca Hernandez la palla del raddoppio, ma la bandierina del primo assistente era alzata per fuorigioco della punta argentina. Proteste cairesi per un tocco con una mano in area da parte degli avversari.

22' ancora l'ex portiere dell'Albenga protagonista a mandare in corner la botta di Gasco.

21' cross di Gimmy Insolito per la testa di Andreetto a botta sicura, miracoloso Scalvini ad alzare in angolo con l'aiuto della traversa.

20' doppia sostituzione per mister Cocco: escono Lufi e Gabriel Insolito, dentro Andreetto e Dominici.

17' scontro di gioco aereo tra Turone e Pili: ammonito il centrale pietrese.

13' intervento di Sassari su Guaraglia, i due restano a terra quindi il direttore di gara ferma il gioco e ammonisce il numero 7 di casa.

10' CAIRESE IN VANTAGGIO! Calcio d'angolo dell'ex Ligorna, sul secondo palo svetta Santiago Sogno che stacca e manda di testa all'incrocio dove Vernice non può arrivare.

9' cross di Rovere intercettato dalla difesa gialloblù che avvia la ripartenza di Silvestri, atterrato poi da Gasco che viene ammonito.

3' a gioco fermo viene ammonito Turone.

3' occasionissima per il Pietra! Vantaggio concesso dal signor Crova dopo il fallo di Turone, palla verso Gimmy Insolito che fa tutto bene tranne la conclusione a tu per tu con Scalvini.

1' nessuna sostituzione, si riparte!

SECONDO TEMPO

45'+3' termina qui la prima frazione di gioco. Sventola l'ennesimo cartellino giallo Crova, stavolta all'uscita delle squadre dal terreno di gioco. A farne le spese Odasso.

45'+3' succede un po' di tutto davanti alle due panchine in questi minuti, qualche parola vola anche tra Basso e Sancinito, ammonito.

45'+1' secondo cartellino giallo per mister Boschetto: la Cairese perde il suo tecnico.

45' intervento in scivolata di Anselmo su Lufi: ammonito l'esterno mancino cairese. Si accende un parapiglia tra le due panchine, in particolare quella della Cairese della quale viene ammonito un membro.

42' solita battuta dalla bandierina di destra per Silvestri, stavolta Vernice blocca la sfera in uscita.

41' sbaglia l'uscita Anich ma la Cairese non riesce ad approfittarne, troppo compassata la manovra di Hernandez. Rinviene Gabriel Insolito che mette quindi in corner.

36' discesa caparbia sulla destra di Anich, pallone nel mezzo dove Gabriel Insolito non arriva ma c'è Gasco a rimorchio: tiro debole e centrale.

34' si fa rivedere la squadra di mister Cocco nell'area avversaria. Colpo di testa di Odasso pescato dalla sinistra da Rovere, conclusione che non impensierisce Scalvini.

32' traversone non troppo forte dalla sinistra dell'attacco Cairese, sulla seconda palla arriva Sassari in allungo, palla fuori misura.

30' non riesce a trovare la giusta rifinitura il Pietra, prova a ripartire Silvestri messo a terra, nel cerchio di centrocampo, da Gimmy Insolito che viene ammonito.

26' traversa della Cairese! Dalla bandierina va Silvestri pesca Anselmo che di testa fa tremare il legno. Passato il brivido Vernice fa sua la sfera in due tempi.

25' numero di Sogno a scaricare su Turone che poi la gira su Anselmo, cross deviato in angolo.

21' partita molto spezzettata, frequenti i fischi del direttore. Ora un altro fallo ai danni di Gabriele Insolito da parte di Boveri: ammonito.

17' azione insistita della squadra di casa ad accerchiare l'area pietrese, alla fine termina a terra Sogno nello scontro con Vernice ma Crova fa ampi gesti a segnalare che per lui non c'è alcuna irregolarità. Ammonito per proteste mister Boschetto.

16' altro piazzato pericoloso, stavolta per il Pietra ma Pili, che colpisce di testa, per il direttore di gara ha commesso fallo in attacco.

14' lunga rimessa laterale dall'out destro per la Cairese battuta direttamente nel cuore dell'area di rigore avversaria, per Crova c'è però un fallo in attacco.

12' pasticciano un po' col pallone i giocatori del Pietra a centrocampo, Sogno recupera la sfera ma viene messo a terra da Anich: ammonito l'australiano.

10' ripartenza fulminea del Pietra con il cross dalla sinistra a pescare sul palo lontano Anich che calcia però alto.

9' è lo stesso attaccante gialloblù a incaricarsi della battuta, la palla deviata dalla barriera si impenna e libera la difesa pietrese.

8' atterrato all'incrocio dell'area Sogno, punizione per la Cairese.

7' punizione liftata di Sancinito sul secondo palo dove arriva Odasso che non riesce però a dare la giusta forza alla sfera.

6' gioco di prestigio e di gambe per Rovere atterrato al limite corto dell'area da Sogno: ammonito l'attaccante argentino.

4' fiammata della squadra di Boschetto in un avvio dai ritmi non altissimi, cross dalla destra di Sassari per Hernandez che, a tu per tu con Vernice, calcia di prima ma spara alle stelle.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni scelte dai due tecnici.

CAIRESE: Scalvini, Garbarino, Anselmo, Boveri, Gargiulo, G. Graziani, Sassari, Turone, Sogno, Silvestri, Hernandez.

A disposizione: Basso, La Rosa, Lazzaretti, Gjataj, Facello, Bogarin, T. Graziani, Chiarlone, Delishi.

Allenatore: Boschetto

PIETRA LIGURE: Vernice, Pili, Lufi, Guaraglia, Gi. Insolito, Rovere, Anich, Sancinito, Odasso, Gasco, Ga. Insolito.

A disposizione: Duberti, Andreetto, Pescio, Puddu, Dominici, Mehmetaj, Capocelli, Varaldo, Franco.

Allenatore: Cocco

Arbitro: Crova di Chiavari

Assistenti: Campazzo di Genvoa e Di Benedetto di Novi Ligure