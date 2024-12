Calcio, Eccellenza. Il Pietra in casa non sbaglia: basta un tempo per domare il Campomorone 3-0

PIETRA LIGURE - CAMPOMORONE 3-0 (7' Sancinito, 17' Rovere, 25' Sogno)

45'+4' non ci sono altre emozioni, la sfida finisce qui col Pietra vittorioso.

45'+3' Pili schiaccia di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla deviata ancora in corner.

45'+1' sostituzione per il Pietra: esce Lollo Insolito, dentro Sardo.

45' ci saranno 4' di recupero.

45' intervento falloso su Gasco, ammonito Mazzolini. Prende minuti preziosi la squadra di casa.

44' altro cambio per il Pietra: Borlotti lascia spazio a Giraudo.

43' si libera bene alla conclusione dal limite Gimmy Insolito, palla deviata e in angolo.

39' esce dal campo tra gli applausi di tutto il Devincenzi Sogno; al suo posto altrettanto applaudito Gimmy Insolito.

38' intervento di Gasco su Zanoli in ripartenza, ammonito il centrale biancoceleste.

35' colpo di testa di Zanoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra dell'attacco del Campomorone, palla alta.

31' ultimo cambio per i genovesi: fuori Giambarresi, dentro Damonte.

27' azione tutta verticale per il Pietra, Zanoli anticipa tutti e allunga di testa su Rainone.

25' lancio lungo per l'inserimento di Traverso che però manca l'aggancio, palla sul fondo.

20' cambia anche il Campomorone che manda in campo Traverso per Michelotti.

18' primo cambio per mister Cocco: fuori Lufi, dentro Guaraglia.

17' occasionissima per provare ad arrotondare il risultato, ma il passaggio di Rovere verso Sogno è impreciso.

13' azione d'angolo che si sviluppa nell'area di rigore pietrese, alla fine tutto si chiude con un fallo ai danni di Sogno e il giallo per Trabacca.

10' tentativo direttamente da calcio di punizione per il Campomorone, Trabacca trova la porta ma anche la facile parata di Vernice.

3' prova la conclusione al volo dall'angolo destro dell'area di rigore Zunino, tiro respinto da un difensore.

1' comincia subito con un'altra sostituzione il Campomorone: fuori Marzi, al suo posto c'è Montemagno.

SECONDO TEMPO



45'+3' termina qui la prima frazione, col Pietra al momento in netto e meritato vantaggio.

45' ci saranno 3' di recupero segnalati dal dirigente della panchina pietrese.

45' Sogno ferma in scivolata Trabacca, ammonito l'attaccante argentino.

38' cerca un'azione avvolgente il Campomorone, ma alla fine il possesso palla risulta fine a se stesso e il Pietra libera.

35' già doppio cambio per il Campomorone: fuori Tavaroli e Campaner, dentro Tancredi e Mazzolini.

31' cerca qualche contromossa dalla tribuna mister Alessi, ora Campaner abbassato come braccetto di destra con Trabacca più spostato sull'esterno.

28' crossa dalla sinistra per il Campomorone, Pili di testa manda in angolo anticipando le due punte genovesi.

25' Golasso del Pietra! Sogno intravede Rainone fuori dai pali, alza la palombella e trova il terzo sigillo per i suoi.

23' opportunità per Campaner di calciare al volo dal limite, l'esterno genovese preferisce controllare prima di concludere e viene murato.

20' Michelotti ferma la ripartenza del Pietra, ammonito il centrocampista genovese.

20' rischia di sorprendere Vernice la traiettoria della punizione dal limite di Giambarresi, la difesa di casa libera in qualche modo.

17' Raddoppio del Pietra! Il rapido cambio di fronte da destra a sinistra trova Rovere che punta Zanoli e trova il diagonale vincente di sinistro.

14' Lufi trova la traccia giusta per il taglio centrale di Insolito, conclusione dell'8 pietrese parata da Rainone.

12' rischia il retropassaggio verso Vernice Pili, sulla pressione di Marzi è bravo l'estremo difensore a rilanciare immediatamente.

11' altra bell'azione manovrata dei biancocelesti di casa, ancora Sancinito al tiro dal limite ma fuori misura.

7' Pietra Ligure in vantaggio! Scarico di Rovere al limite dell'area dove arriva Sancinito che scaglia di rabbia il destro imparabile per Rainone!

5' avvio forte per entrambe le compagini. Ora occasione per il Pietra con Lollo Insolito che però in area perde il tempo della giocata.

1' squadre schierate in campo, padroni di casa con maglia bianca e pantaloncini scuri, ospiti in completo rosso. Si parte!

PRIMO TEMPO



Ecco le scelte dei due tecnici.

PIETRA (4-2-3-1): Vernice; Borlotti, Gasco, Pili, Lufi; Sancinito, Franco; Faedo, L. Insolito, Rovere; Sogno.

A disposizione: Duberti; Ferraro, G. Insolito, Dominici, Giraudo, Guaraglia, Aicardi, Sirius, Sardo.

Allenatore: M. Cocco

CAMPOMORONE (3-5-2): Rainone; Zanoli, Galli, Giambarresi; Campaner, Michelotti, Trabacca, Franchi, Tavaroli; Marzi, Zunino.

A disposizione: Ferro; Mazzolini, Traverso, Damonte, Tancredi, Mataloni, Montemagno, Chirone, Fabbri.

Allenatore: M. Carminati

Arbitro: Conti di Genova