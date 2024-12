Calcio. Una delegazione del Pietra in visita alla pediatria dell'ospedale San Paolo

Ieri pomeriggio, una delegazione del Pietra Ligure ha incontrato i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona. Guidati dal direttore generale Luca Filadelli, i calciatori della Prima Squadra Roberto Franco, Gianmarco Insolito, Lorenzo Insolito, Filippo Pili, Giacomo Puddu e Francesco Vernice ha raggiunto il nosocomio savonese.

"Un incontro ricco di emozioni, durante il quale i nostri ragazzi hanno portato un piccolo dono e augurato buone feste ai piccoli degenti e alle loro famiglie - fanno sapere dal club biancoceleste - Un sentito ringraziamento al primario della pediatria savonese, dottor Alberto Gaiero, e al suo straordinario staff, non solo per la calorosa accoglienza, ma soprattutto per l’impegno e la dedizione che dimostrano ogni giorno".