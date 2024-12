Calcio, Serie D. Il Ligorna espugna Albenga, mister Pastorino: "Vittoria importante, mai facili partite del genere"

Importante successo esterno per il Ligorna domenica scorsa in casa dell'Albenga. Un tris che per i genovesi vale il quinto posto in solitaria nel Girone A di Serie D a due punti di distanza dal NovaRomentin e dal Città di Varese.

«Una vittoria importante» l'ha definita il tecnico Matteo Pastorino quella ottenuta con una rete nel primo tempo e due marcature nella ripresa, «al termine di una sfida giocata bene, con goal di ottima fattura».

«Soprattutto era fondamentale vincere per il morale, per l'autostima e per l'aspetto psicologico - ha aggiunto il tecnico genovese - La squadra ha avuto l'atteggiamento giusto, perché non è mai facile affrontare partite del genere. Si rischia di non sbloccarle o di innervosirsi. Invece siamo stati molto bravi. Splendidi i due goal di Miracoli e la rete di Lionetti, ma tutta la squadra ha dato il proprio contributo nella maniera giusta, compresi coloro che sono entrati a partita in corso».

«Questa vittoria ci dà il giusto morale e lo sprint necessario per affrontare l'ultima partita prima di Natale. Siamo tutti molto contenti» conclude Pastorino.