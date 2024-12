Calcio. Prima Categoria, tris Savona con la Letimbro: striscioni vittoriosi al "Faraggiana" e di nuovo a -4 dalla vetta

LETIMBRO - SAVONA 1-3 (90' Diroccia - 39' Rignanese, 53' N. Piu, 92' Cherkez)

FINISCE QUI! Il Savona batte 3-1 la Letimbro nell'ultimo impegno di questo 2024 portandosi nuovamente a -4 dalla vetta dietro Olimpic, Multedo e Campese. I gialloblu giocano una gara più che dignitosa ma restano in fondo alla classifica a quota 5 punti

92' IL TRIS DEGLI STRISCIONI! Calcagno para il rigore di Rignanese, che sul tap in di testa centra in pieno la traversa, la palla arriva poi a Cherkez che spinge in fondo al sacco la rete del definitivo 3-1

91' RIGORE PER IL SAVONA! Chance per Rignanese che può chiudere la gara

90' DIROCCIA IN GOL! Tocca Intili per la sassata del capitano gialloblu che dimezza lo svantaggio sulla punizione a due, 1-2 in questo finale che si è clamorosamente riacceso!

89' punizione a due a favore della Letimbro, punito come volontario l'intervento di Apicella che aveva appoggiato a Bova, veementi le proteste del Savona

88' Calcagno subisce fallo sull'uscita bassa nel tentativo di anticipare Doci, si avvicina il novantesimo

87' Botta per Velez, esaurisce i cambi anche la squadra gialloblu

85' Cola concede qualche minuto a Berruti, lascia il terreno di gioco G. Piu

82' traversone di Mata controllato a terra da Calcagno, il Vecchio Delfino gestisce senza alcun affanno questo finale di partita

80' debutto per Durante con la maglia del Savona, esce Briano, tra i migliori in campo

77' partita che ha perso ritmo in questa ultima fase, striscioni in controllo e Letimbro senza la forza necessaria per provare a riaprirla

70' Dalpiaz rileva Saturni nella Letimbro, mentre nel Savona tocca a Mata al posto di Colombo

66' spazio anche a Doci, esce Carro Gainza, Cherkez arretra subito in mediana

62' Signori conquista il fondo e mette all'indietro trovando deviazione e tiro dalla bandierina, l'ennesimo a favore degli striscioni in questa gara

60' Cola inserisce Cherkez al posto di N. Piu

59' Intili in campo per la Letimbro, che deve rischiare qualcosa in più in fase offensiva per provare a riaprire una gara che sembra già indirizzata sui binari savonesi

58' questa volta è super la parata di Calcagno sul sinistro a botta sicura sempre di N. Piu, pallone deviato sulla traversa dal portiere gialloblu con un gran colpo di reni

55' punizione di Bardhi nei pressi della bandierina, Bova con i pugni mette tutti d'accordo liberando l'area di rigore

53' N. PIU! Assist in profondità di Carro per il diagonale vincente con il mancino che trafigge Calcagno, il Savona trova la rete del 2-0

52' ci prova comunque Carro Gainza, ennesima conclusione della sua gara, mira ancora una volta da sistemare

51' Rivera commette fallo su Briano, punizione Savona da posizione centrale, ma siamo oltre i trenta metri dalla porta di Calcagno

50' Giacomo per Nicolò, i fratelli Piu cercano di combinare con la soluzione cross + girata in area senza però trovare la via del gol

47' nella Letimbro in campo Rivera, fuori Vallarino

Squadre di nuovo in campo dopo poco più di dieci minuti di pausa

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo. Savona padrone del campo e avanti 1-0 sulla Letimbro, decide al momento il gol al 39' di Rignanese

45' G. Piu in diagonale a centimetri dal 2-0, occasioni a raffica in questo primo tempo per gli striscini

43' Saturni è il secondo ammonito della gara

42' Carro Gainza al limite per Rignanese, appoggio di petto a N. Piu che svirgola il pallone

39' SAVONA IN VANTAGGIO! All'ennesimo tentativo la sblocca la squadra di Cola: angolo di Briano e girata di prima intenzione da parte di Rignanese, 1-0 al "Faraggiana"

38' Fancellu anticipato da un grande intervento in extremis di Bardhi, l'azione prosegue e ci pensa Calcagno ad anticipare sul più bello Rignanese

36' Carro Gainza toccato da dietro proprio nei pressi della linea, gli striscioni invocano il penalty, per Azzarelli di Genova è tutto regolare

32' Tienon scomposto su Apicella, primo giallo del match per il numero nove della Letimbro, che resta anche dolorante a terra

28' continua a provarci da fuori Carro Gainza, sbilanciato al momento della conclusione, senza esito il suo tiro

24' sfonda Briano a sinistra, traversone arretrato per N. Piu che calcia al volo con il destro mancando di poco la porta

23' ed è proprio Colombo a caricare il diagonale dal limite, sfera probabilmente smorzata da Garbini che facilita la presa di Calcagno

21' Letimbro chiusa nella propria metà campo da un Savona che sta alzando i ritmi, molto alta la linea difensiva del Vecchio Delfino, con Colombo e Garbini che si spingono fino al limite dell'area avversaria

19' uscita coraggiosa di Calcagno che anticipa N. Piu ben servito di prima da Rignanese, sulla successiva rimessa laterale la palla arriva nuovamente all'attaccante degli striscioni che incorna la sfera senza però inquadrare il bersaglio

16' Velez soffia palla a Carro nel cerchio di centrocampo e calcia subito in porta cercando di sorprendere Bova, soluzione che si spegne direttamente a lato

13' Briano mette in mezzo un pallone velenoso che Siri, di petto, spedisce in corner

11' punizione di Carro Gainza su cui prova a staccare ancora Rignanese, Saturni di testa anticipa però il bomber biancoblu

9' prima doppia nitida occasione per il Savona, Rignanese a botta sicura in entrambe le circostanze viene letteralmente murato sulla linea di porta dalla difesa gialloblu

5' striscioni che cercano subito di prendere in mano il comando delle operazioni, anche al "Faraggiana" non manca il supporto dei tifosi biancoblu per quest'ultima gara del 2024

1' si parte! Letimbro in maglia grigia, completo biancoblu per il Savona

PRIMO TEMPO

Formazioni:

LETIMBRO: Calcagno, Saturni, Valle, Diroccia, Siri, Bardhi, Aliu, Vallarino, Tienon, Dotta, Velez

A disposizione : Dalpiaz, Rivera, Avalli, Botta, Pedrazzoli, Sala, Scriva, Intili

Allenatore : Dotta

SAVONA: Bova, Fancellu, Briano, Apicella, Garbini, Colombo, Signori, Carro Gainza, Rignanese, Piu G., Piu N.

A disposizione : Fois, Mata, Gaggero, Esposito, Durante, Cherkez, Salis, Doci, Berruti

Allenatore : Cola

Arbitro: Azzarelli di Genova