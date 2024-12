Calciomercato. C'è l'ufficialità, Merkaj torna al Vado

Era solo questione di tempo prima di vedere Olger Merkaj con la maglia del Vado.

L'operazione era stata già preannunciata nelle scorse settimane dalla società rossoblu, ma oggi sono arrivati anche i crismi dell'ufficialità.

Per Merkaj è un ritorno al Chittolina dopo l'ottimo girone di ritorno disputato nella passata stagione, corredato da sette marcature realizzate.

In estate il passaggio al Fiorenzuola, poco fortunato in termini di rendimento con appena una rete messa a segno. Ora il ritorno in Liguria con la possiblità di un nuovo rilancio.