IL PAGELLONE. Più Penelope che civette, ma la strategia sta pagando

VOTO 7

Fare e disfare la propria tela può essere rischioso, ancor di più quando il budget messo a disposizione è uno dei più alti dell'intera categoria.

Già in estate si percepiva come le scelte intraprese dalla società non convincessero a pieno la stessa dirigenza del Celle Varazze, un limite che ha condizionato la primissima parte di stagione. Il tandem Villa-Barletta ha però avuto la forza e soprattutto le risorse per ridisegnare in maniera profonda l'organico, in contemporanea con il cambio in panchina da Valmati a Pisano.

La rosa è forte, nel nuovo e grottesco lessico calcistico c'è chi la definirebbe "instant team": ma la sensazione è che sia più una squadra ponte, con lo sguardo già proiettato verso la Serie D. La concorrenza rimane altissima e qualificata, ma la profondità e la solidità dell'organico di mister Pisano (ulteriormente rinforzato da big come De Benedetti, Silvestri e Sassari) pone però i biancoblù in primissima fila nella rincorsa al salto di categoria.