Calcio. Caso Letimbro - Savona, atteso nel pomeriggio un comunicato di rettifica

E' stato annunciato per oggi pomeriggio un nuovo comunicato da parte del Comitato Regionale Ligure, pronto ad apportare le dovute correzioni ai provvedimenti disciplinari pubblicati ieri.

Dovrebbe trovare quindi soluzione il "mistero" sul caso di Letimbro - Savona, con la multa al club biancoblu e la squalifica di Rigers Uruci per due giornate, segnalato nella nota come dirigente degli Striscioni, quando in realtà il centrocampista è stato trasferito a inizio dicembre alla Vadese.

Un intoppo burocratico sanato, che verrà ufficialmente posto nero su bianco nelle prossime ore.