Calcio. Serie D. La Marca beffa il Vado in pieno recupero, con il Chisola finisce 1-1

VADO - CHISOLA 1-1 (44' Vita - 92' La Marca)

FINISCE QUI! Si interrompe la striscia di vittorie del Vado, che pareggia 1-1 con il Chisola nella prima gara del 2025. La Marca in pieno recupero regala il pari ai piemontesi, la squadra di Cottafava scivola a -7 dal Bra, che espugna 1-0 Asti grazie al rigore di Aloia nel finale

92' IL PAREGGIO DEL CHISOLA: La Marca in diagonale trova l'angolino alla sinistra di Bellocci, è 1-1 al "Chittolina"

90' cinque minuti di recupero, c'è intanto il gol del Bra ad Asti, rigore di Aloia all'88'

87' ancora un cambio per parte: Ascoli inserisce Scarpetta per Gironda, Cottafava concede qualche minuto a Donaggio chiamando fuori Alfiero

86' sciupa un buon contropiede il Vado, Merkaj serve Alfiero che non è preciso nell'appoggiare a Bussaglia, recupera palla il Chisola

84' entra anche Merkaj, che ritrova il prato del "Chittolina" dopo l'esperienza della passata stagione, esce Vita

82' Casazza per Ndianefo, terzo cambio ordinato da Cottafava

80' nervosismo in campo, ammonito La Marca per proteste

76' sta rischiando grosso il Vado, salvataggio sulla linea dopo il tentativo di Rizq, poi Rosso viene spinto da dietro, il Chisola reclama il rigore, ma l'arbitro fa cenno di proseguire. Ammonito per proteste un componente della panchina piemontese

75' altro intervento prodigioso di Bellocci su una deviazione ravvicinata forse di un compagno di squadra, esulta il portiere rossoblu

73' De Riggi e Ceschin le ulteriori mosse di Ascoli, escono Sassi e Viano

70' Cottafava si arrabbia dopo una punizione sprecata dai suoi, Montesano con esperienza rallenta la corsa di Rizq che si stava inserendo dopo la sponda di Rosso

65' sforbiciata volante di La Marca che Bellocci respinge con il corpo, stilisticamente bellissimo il tentativo dell'attaccante biancoblu, vicino al pareggio. Non deve abbassarsi troppo il Vado, che fatica a ripartire

61' Picone al momento lasciato nella posizione di mezz'ala, con Bussaglia sempre trequartista. Sta alzando i giri del motore il Chisola, fase favorevole ai piemontesi

60' si prepara Picone, altro debutto nel Vado, fuori Lora

58' Benedetto con il destro, Bussaglia non rischia la presa e respinge in tuffo

57' manata di Alfiero su un avversario proprio al limite dell'area vadese, punizione interessante a favore del Chisola

56' prestazione fin qui positiva per Foglio, al debutto in maglia rossoblu: corsa e intensità per la mezz'ala ex Alcione

55' doppio cambio per Ascoli: dentro Rosso e Perez, fuori Conrotto e Marmo

53' spunto di Lora a sinistra, ottimo il suggerimento per l'accorrente Bussaglia che perde l'attimo per calciare incespicandosi sulla palla

51' annullato ad Alfiero il gol del 2-0, ravvisato un fuorigioco dell'ex Fossano sul pallone servitogli da un compagno dopo la punizione battuta da Mameli

50' ci prova anche Lora dal limite, respinge la difesa piemontese

47' sinistro da quasi trenta metri di Mameli, sfera direttamente a lato

Si ricomincia senza sostituzioni

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo! Preziosissimo vantaggio del Vado proprio allo scadere della prima frazione, Chisola sotto 1-0

44' E' SEMPRE LUI! DIEGO VITA! IL VADO E' IN VANTAGGIO! Alfiero strattonato all'altezza del dischetto da un avversario, la palla arriva sul destro di Vita che infila sul palo più lontano portando avanti i rossoblu

42' Bussaglia imbuca per Vita, pallone troppo su Zaccone che esce in presa bassa

40' problemi per Pisanu, al suo posto Mameli

37' ammonito Conrotto, intervento irregolare su Bussaglia nei pressi della panchina di Ascoli

36' pochi spunti in questo primo tempo, già accesi intanto i riflettori in questa domenica grigia e gelida

28' primo giallo del match per Montesano

27' azione prolungata del Vado che viene letteralmente respinta dalla difesa biancoblu, Vita e Alfiero sbattono contro il muro ospite

25' La Marca ci prova dal limite senza centrare lo specchio, il Chisola non rinuncia a manovrare palla a terra

23' sale di tono il Vado, sinistro di Vita che scalda i guantoni dell'estremo difensore piemontese, potente ma centrale la conclusione del bomber rossoblu

22' Bussaglia con il mancino calcia troppo debolmente per impensierire Zaccone, comoda parata per il portiere classe '95

20' traversone di Vita a cercare Alfiero, trattenuto nei limiti della regolarità secondo Bassetti di Lucca, l'azione prosegue

16' spunto di Vita che calcia dal limite trovando solo la ribattuta di Sassi, i rossoblu si affidano alle palle lunghe sulle due punte per cercare di evitare il pressing alto della squadra di Ascoli, in campo con un 3-4-1-2

9' Rizq a metà tra un tiro e una sponda per Marmo, il pallone finisce oltre la linea di fondo, approccio migliore da parte del Chisola rispetto a un Vado un po' contratto

5' Bellocci! Grande risposta sul destro dal limite di Viano, prima chance della gara a favore dei piemontesi, che conquistano un doppio giro dalla bandierina nel giro di pochi istanti

3' con le squalifiche di Abonckelet e Monteverde, oltre all'infortunio di Capra, Cottafava non rinuncia comunque al 4-3-1-2: Bussaglia gioca sulla trequarti con Foglio e Lora mezz'ali, novità Ndianefo terzino sinistro

1' inizia la sfida! Vado in tenuta rossoblu, divisa bianca per il Chisola

PRIMO TEMPO

Formazioni :

VADO: Bellocci; Cottarelli, Venneri, Montesano, Ndianefo; Foglio, Pisanu, Lora; Bussaglia; Vita, Alfiero. A disposizione : Sattanino, Picone, Mameli, Pompilio, Corengia, Merkaj, Casazza, Donaggio, Prisco. Allenatore : Cottafava

CHISOLA: Zaccone; Sassi, Gironda, Rosano, Benedetto, Conrotto, Viano, Di Lernia, Rizq, La Marca, Marmo. A disposizione : Montiglio, Perez, Ceschin, Costa, De Riggi, Naso, Scarpetta, Vagnati, Rosso. Allenatore : Ascoli

Arbitro: Bassetti di Lucca

Assistenti: Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto - Calanni di Barcellona Pozzo di Gotto