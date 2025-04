Bra, la festa può iniziare: aritmetica la promozione in Serie C [FOTO]

Game over nel girone A di Serie D: il Bra di Fabio Nisticò ha vinto il campionato con tre giornate di anticipo, conquistando la promozione in Serie C.

Un risultato straordinario al termine di una stagione ai limiti della perfezione, diventato aritmetico dopo la vittoria dei giallorossi sul campo dell'Imperia (0-2, Legal e Minaj) ed il contemporaneo pareggio della NovaRomentin in casa della Sanremese (0-0): +10 Bra a tre turni dalla fine e giochi chiusi.

Un exploit costruito nel tempo, dopo anni di Serie D ed una costante presenza in zona playoff. In questa stagione il Bra non era partito con i favori del pronostico ma ha azzannato il campionato fin da subito, mettendo fieno in cascina e convincendosi, domenica dopo domenica, delle sue potenzialità. Vado, Varese, NovaRomentin, a fasi alterne seppur con organici importanti, hanno provato ad insidiare il primato ma hanno dovuto alzare, chi prima chi dopo, bandiera bianca. Con 23 vittorie nelle prime 33 partite disputate il Bra ha sbaragliato la concorrenza, regalandosi un bel sogno.

Per la società presieduta da Giacomo Germanetti si tratta di un ritorno nei professionisti dopo l'esperienza della stagione 2013/14 mentre l'ultima squadra della provincia Granda a calcare i campi di Serie C era stata l'AC Cuneo 1905 nell'annata 2018/19.

Le emozioni della festa bradese negli scatti di Christian Flammia