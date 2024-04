Calcio, Seconda Categoria A. Borghetto, 90 minuti che possono valere una stagione

E' una partita che può valere una stagione quella delle 15:00 tra Imperiese e Borghetto. L'obiettivo dei granata è di ottenere un risultato utile per evitare l'aggancio dei ponentini e scongiurare lo spettro dello spareggio dopo una stagione vissuta in vetta.

A tifare per i granata ci saranno però tutte le squadre in corsa per i playoff: un ko interno dell'Imperiese manterrebbe infatti la graduatoria compatta.

Per questo motivo attenzione anche all'esito di Bordighera Sant'Ampelio - Cisano. A completare il programma San Bartolomeo - Villanovese e il posticipo tra Matuziana e Pietra Ligure B.

Il programma: