Sport più diffusi a Malta: quali sono?

Malta, affascinante isola del Mediterraneo, è un intreccio di storia e culture.

Diverse sono le popolazioni che qui si sono stabilite nel corso dei secoli, colonizzando l’isola e lasciando un segno indelebile.

Questi segni culturali, possiamo identificarli anche e soprattutto nella cultura e nelle usanze. Fra queste, quelle sportive, riflettono alla perfezione le tradizioni anglosassoni radicate sull’isola, a causa di una massiccia colonizzazione da parte del Regno Unito, durante le guerre napoleoniche.

La Gran Bretagna è stata infatti la principale colonizzatrice dell’isola in tempi moderni, lasciando un segno indelebile nella cultura maltese, tanto che ancora oggi si possono ritrovare le famose “cabine telefoniche rosse”, in perfetto stile londinese, anche per le vie della Valletta, capitale dell’isola.

Tra le attività sportive più praticate e amate dagli abitanti e dai visitatori troviamo sicuramente il calcio, uno sport che ha una lunga tradizione e una vasta diffusione.

Il colonialismo inglese a Malta e l’impronta “calcistica” dell’isola.

Fra i colonialismi più importanti dell’isola maltese, troviamo in tempi moderni, quello inglese.

La “Madrepatria britannica” ha colonizzato infatti l’isola, durante il 1800, tra le guerre napoleoniche.

La Gran Bretagna prese, in questo momento storico, controllo dell'isola dopo aver aiutato i maltesi a liberarsi dall'occupazione francese.

Questo spiega la grande influenza che l’Inghilterra esercita ancora su Malta, sia per quanto riguarda la lingua parlata (l’inglese è lingua nazionale al pari del maltese), che per quanto riguarda gli usi e le tradizioni.

Proprio per questo, Malta, è diventata una meta di studio per ragazzi, dove sono nate numerose scuole di lingua e campus che ospitano ragazzi da tutto il mondo, i quali vengono su questa meravigliosa isola del Mediterraneo per studiare e frequentare i corsi scolastici/accademici in lingua inglese. Un esempio ne è la scuola di lingue di sprachcaffe.

Oltre ad essere una località ideale per lo studio, Malta riprende anche la tradizione calcistica del Regno Unito.

Il calcio è uno sport molto praticato in UK, primo fra tutti per popolarità.

Malta non è da meno e qui sono ospitate numerose società calcistiche, che non si limitano a partecipare ai campionati ufficiali organizzati dalla Malta Football Association, ma danno vita anche a tornei privati.

Il calcio è quindi un’eredità diretta della cultura inglese ed anche a Malta è fortemente sentito dalla comunità locale e praticato. La passione per questo sport è tangibile: i campi di gioco e le strutture sportive, sono presenti in quasi tutte le città e villaggi, favorendo la partecipazione a tutti i livelli, dai bambini agli adulti.

Gli altri sport praticati a Malta: dalla tradizione inglese, il Rugby ed il Cricket in testa

Oltre al calcio, a Malta si pratica con entusiasmo ad esempio il rugby, il basket, ma anche la pallavolo.

Per quanto riguarda i primi due sport sono anch’essi discendenti diretti della cultura anglosassone, ma soprattutto il Rugby, da non confondere con il calcio americano, è di diretta discendenza della tradizione “British”.

Questo sport è infatti nato nel regno Unito durante il XIX secolo e prende il nome dalla “Rugby School", dove si dice che sia stato praticato per la prima volta. Le regole del rugby moderno sono stabilite dalla World Rugby e si differenziano da quelle del calcio americano.

Un’altro sport che deriva dalla tradizione inglese, è il cricket, sport oggi molto praticato in Asia, soprattutto in India, a causa della colonizzazione inglese.

Il cricket ha origini antiche e nasce XVI secolo. È uno sport che inneggia alla competizione e all’eleganza, oltre che alla precisione dei movimenti. Si tratta di uno sport non facilissimo da praticare che merita una certa dose di allenamento e pazienza. Il cricket nasce nel Sud dell’Inghilterra e durante l’epoca elisabettiana è stato esportato anche presso le colonie inglesi. In Italia è uno sport quasi del tutto sconosciuto, eppure sono molti i Paesi che lo praticano.

Infine, anche gli sport acquatici, trattandosi di una località di mare, occupano a Malta un posto speciale: non solo nel cuore dei maltesi, ma soprattutto in quello dei turisti, che ogni anno si recano in questa splendida isola per praticare snorkeling, sub e quant’altro.

Grazie alla posizione geografica dell’isola, anche discipline come la vela e appunto le immersioni subacquee o il nuoto sono molto popolari, complice il mare cristallino che circonda l’arcipelago.

Non mancano infine le attività individuali legate al fitness, oggi molto diffuse ovunque.

A Malta è possibile dedicarsi alla corsa, al ciclismo e agli sport all’aperto tutto l’anno, soprattutto grazie temperature sempre miti.