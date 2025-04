Ventimiglia: grande successo per il concentramento di pallamano per i giovani under nella città di confine

Si è svolto, venerdì scorso a Ventimiglia, il secondo concentramento FIGH promozionale per le categorie under 9, 11 e 13 di pallamano.

“Oggi non parlerò di vincitori e vinti – dice il presidente del sodalizio frontaliero - di punteggi, di azioni tecniche o di arbitraggi. Questa è la cronaca di un evento straordinario, la storia di un numeroso gruppo di ragazzini urlanti e felici. E’ la storia di un pomeriggio di sport vero, in cui maschi e femmine si sono battuti ad armi pari, è una storia in cui le diversità non esistono e se anche ci fossero, sarebbero annullate dai mille sorrisi, è la storia di allenatori che regalano il loro tempo solo per la soddisfazione di poter gioire ad ogni goal o ad ogni parata ma anche di applaudire la propria squadra dopo una sconfitta”.

“E' la storia di uno sport – prosegue - da sempre definito minore... o di nicchia, che fa più chic, la storia di 3 società storiche del ponente ligure (San Camillo di Imperia, ABC Bordighera e Pallamano Ventimiglia) sopravvissute negli anni, nonostante le mille difficoltà (la quarta squadra ligure è a La Spezia, tanto per dire!). Tre società non troppo, ma abbastanza blasonate, che negli anni hanno avuto alti e bassi, che si sono rialzate dopo il Covid e che tra mille difficoltà, non mollano. La maggior parte di questi cuccioli arriva dai laboratori scolastici, unico bacino da cui attingere. Perché noi non siamo il calcio, che tutti vogliono giocare, noi siamo la pallamano, quel gioco meraviglioso ma ancora un po' sconosciuto e misterioso. La palestra era piena di genitori e nonni, felici e forse sorpresi da tanta allegria. Si respirava un'aria di sano agonismo, tra questi piccoli campioni, certo c'è chi è più bravo, chi è più dotato, chi non conosce ancora bene le regole, chi gioca un po' in porta e un po' in campo perché non sa ancora definire il proprio ruolo, qualcuno proseguirà e forse diventerà un campione, ma sicuramente nessuno dimenticherà queste giornate. Non posso non nominare e ringraziare i nostri giovani Leoni under 15, che si sono occupati dei tavoli e degli arbitraggi. Un gruppo di simpatiche canaglie, un po' pasticcione ma che hanno onorato in maniera eccellente il proprio ruolo,campioni in campo e campioni nel dare una mano ai cuccioli in crescita”.

“E ora un appello serio – termina Paola Nanni - a chi deve darci la possibilità di continuare in questo percorso: la FIGH perché ci accompagni in maniera concreta in questa nostra storia meravigliosa. Siamo ‘poveri ma tanto belli’ e meritiamo di non essere abbandonati. E poi l'amministrazione, lo ripeto sempre e continuerò a farlo. Date più importanza e aiuti allo sport giovanile, unico mezzo per far crescere in maniera sana i nostri piccoli, lontani dalle loro stanzette, dai computer e dai telefonini, dalle cattive compagnie e dalle distrazioni devianti. Lo sport fa aggregare, crea amicizie e regala momenti indimenticabili come quelli che abbiamo vissuto venerdì a Ventimiglia e precedentemente a Bordighera. Prossimo appuntamento a maggio, ospitati da San Camillo a Imperia”.