Outdoor. Partono le iscrizioni per la gara enduro di Pietra Ligure, appuntamento nel week end della Coppa del Mondo

UCI Enduro World Cup in Finale Outdoor Region | PH Nicola Damonte

Pietra Ligure si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione: la Coppa del Mondo di Enduro UCI, e per tutti gli appassionati di mountain bike c’è un’occasione imperdibile per scendere in pista e vivere l’adrenalina della competizione.

Le iscrizioni per la gara Enduro Open sono ufficialmente aperte e c’è tempo fino al 2 maggio 2025 per iscriversi, offrendo la possibilità di correre con i propri amici sui leggendari trail di Pietra Ligure e della Val Maremola, in uno dei territori più iconici della Finale Outdoor Region.





UN PERCORSO TECNICO E PANORAMICO

Il percorso gara Enduro Open messo a punto quest’anno si snoda su 43 km con 1.700 metri di dislivello, mettendo alla prova tecnica e resistenza dei partecipanti. Per chi parteciperà alla gara dedicata alle e-MTB, il tracciato sarà di 32 km con 1.500 metri di dislivello, studiato per consentire di completarlo con una sola batteria, rendendo fondamentale la capacità di gestione dell’autonomia della propria bicicletta.

Entrambe le gare saranno al 100% pedalate, vale a dire che non è previsto l’utilizzo di shuttle. Un ritorno alle origini dunque in cui l’enduro più di ogni altra disciplina della mountain bike mette alla prova i rider sia dal punto di vista della tecnica di guida e delle velocità in speciale, ma anche nella preparazione fisica e capacità di gestire una lunga giornata sui trail.

L’itinerario selezionato include alcuni dei migliori sentieri della zona, offrendo un mix perfetto di flow, tratti tecnici e panorami spettacolari sul mare, per un’esperienza di gara davvero entusiasmante.

La gara è aperta alle seguenti categorie: Junior Men, Junior Women, Men, Women, Masters Men (35+), Masters Women (35+), E-bike Men ed E-bike Women.

Essendo una prova di qualificazione ufficiale per la UCI Enduro World Cup, assegna punti validi per il ranking globale, offrendo un'opportunità importante a chi ambisce a competere nella Coppa del Mondo.





UN WEEKEND DI SPORT E SPETTACOLO

Le gare EDR Open ed E-EDR Open si terranno sabato 10 maggio, mentre il giorno precedente, venerdì 9 maggio, sarà dedicato alle prove ufficiali.

E il divertimento non finisce qui: gareggiando il sabato, gli atleti avranno l'opportunità di vivere da vicino l’azione della Coppa del Mondo, tifando i campioni del circuito internazionale nella giornata di domenica.

Ma non è solo una questione di competizione: Pietra Ligure è una destinazione perfetta per un weekend all’insegna dell’outdoor e del relax, con attività, eventi e attrazioni per tutta la famiglia.





COME ISCRIVERSI