Atleta dell'anno 2024. Un successo la cerimonia di premiazione in Sala Rossa (LA FOTOGALLERY)

Si è tenuta ieri pomeriggio, in una Sala Rossa del Comune di Savona affollata, la cerimonia de "L'Atleta dell'Anno 2024", la manifestazione a cura della sezione “Rinaldo Roggero” dei Veterani dello Sport di Savona presieduta da Roberto Pizzorno.

Il titolo è stato assegnato a Giacomo Ferraris, portacolori del Karate Club Savona che, nel corso del 2024, ha ottenuto importanti risultati che hanno indotto la commissione ad assegnargli il riconoscimento.

Nel palmarès troviamo, nella categoria Under 14, il primo posto nella tappa della Coppa del Mondo di La Coruña, in Spagna, e nella tappa di Cancún, in Messico. È arrivato secondo alla tappa della Coppa del Mondo di Fujarirah, negli Emirati Arabi, e si è classificato quinto nella tappa di Coppa del Mondo di Porec, in Croazia. Ferraris, al campionato italiano Cadetti, si è piazzato al terzo posto.

La cerimonia di premiazione è stata presentata da Laura Sicco (che ha ricevuto il Distintivo d’Argento UNVS).

Come sempre, sono stati premiati anche altri personaggi del mondo sportivo savonese. Amelia Zamana, del Team Dibari, pugile nel giro della Nazionale giovanile, ha ricevuto il premio Domenico Bazzano, mentre al pluricampione europeo di pattinaggio corsa, il varazzino Matteo Giana, è stato assegnato il premio Enrico Dondi. Alla varazzina Carlotta Lavoratti è andato il premio Ermes Madini, mentre l’atleta paralimpica di tennis tavolo e surf paralimpico, Roberta Galizia, ha ricevuto il “Giancarlo Gaminara”.

Il presidente regionale della Federkombat, Piero Picasso, ha ricevuto il premio nazionale Lelio Speranza, con Luca Musella, osteopata della Nazionale italiana di Mountain Bike, che ha preso il premio nazionale Umberto Delbono. Renato Fusi, storico speaker di nuoto e atletica, ha ricevuto il premio Eliseo Colla, mentre il “Carlo Pizzorno” è andato al dirigente dell’Aurora Cairo, Giuliano Boetti. L’ex allenatore del Savona Calcio, Giancarlo Riolfo, ha ricevuto il premio Valentino Persenda, mentre il premio Giancarlo Tonoli è andato a Tino Nacinovich, ex portiere di Savona, Veloce, Gagliardi Loanesi e Carcarese.

Il Fischietto d’Oro, ideato da Nanni De Marco, è andato a Enrico Oliva. Il riconoscimento “Una famiglia per lo Sport” è andato a Erika e Marco Pasquini e Gabriella Valsania, in ricordo di Giorgio Pasquini, promotore del pattinaggio corsa a Savona.

Altri riconoscimenti sono andati a Alberto Lequio (premio Petitti), Flavio Pomogranato (premio Salvatore Papa), Rossella Pisano (premio Landucci), Roberto Vassallo (Giornalista sportivo dell’anno), Giada Boccardo (Premio Bruno Santamaria), mentre per i 40 anni di fondazione è stato assegnato un premio speciale a Savona Rugby e Pirates 1984 Savona.