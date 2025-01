Calcio: Vincenzo Stragapede tra i sei delegati dell'associazione regionale allenatori con il neo presidente Bolognini

Il sanremese Vincenzo Stragapede lascia la presidenza dell'associazione imperiese e diventa delegato regionale. Nel dicembre scorso, a Genova, è stato eletto per la prima volta uno spezzino, Alteo Bolognini, che sarà al vertice per il quadriennio 2025/2028, dopo la presidenza del genovese Ugo Maggi. All’unanimità tutte le province liguri si sono espresse in favore della sua nomina.

Finito lo spoglio si è passati a rinnovare i vari organi dirigenziali : dal segretario ai revisori dei conti fino ai consiglieri. Bolognini ha dovuto poi scegliere e nominare sei Delegati Nazionali che saranno presenti con lui a Coverciano sede del Settore Tecnico il 9 gennaio e il 13 febbraio per rinnovare le cariche del direttivo Nazionale degli Allenatori di Calcio. Tra i sei delegati il Presidente ha voluto al suo fianco il tecnico sanremese Vincenzo Stragapede, che sosterranno per la carica di Consigliere Federale l’Avvocato Luca Perdomi di Genova e Renzo Ulivieri per la carica di Presidente Nazionale A.I.A.C.

"Come presidente uscente – commenta Stragapede - ringrazio di cuore il Consiglio Direttivo con il quale ho gestito la sezione di Imperia negli ultimi 16 anni, i consiglieri storici con i quali ho condiviso quasi 20 anni di storia del nostro gruppo provinciale e gli associati vecchi e nuovi che ci hanno sempre sostenuto con calore e con la loro partecipazione. Ora questo nuovo incarico a livello Nazionale che mi porterà via tanto tempo ma sarò sempre a disposizione del nuovo direttivo. Faccio un grande in bocca al lupo al nuovo presidente eletto Alessandro Cassini e al suo consiglio, al quale auguro buon lavoro e tanto entusiasmo per vincere nuove sfide insieme".