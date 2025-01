Calcio. Fischietto d'esperienza pe Olimpic - Savona, il big match affidato a Crova di Chiavari

Sarà Emmanuel Crova di Chiavari a dirigere Olimpic - Savona, snodo cruciale per il girone B di Prima Categoria.

La sfida di domani pomeriggio al Baciccio Ferrando avrà inevitabilmente un peso specifico quasi determinante dato il ritmo che sia i rossoverdi che i savonesi stanno imponendo al campionato.

Per una partita così delicata è stato scelto un arbitro di esperienza e già abituato a confronti diretti chiave, come avvenne ad esempio la scorsa stagione per Cairese - Pietra Ligure, semifinale dei playoff di Eccellenza.



Le designazioni:

Bolzanetese Virtus - Multedo 1930

Arbitro: Samanta Saffioti (Genova)

Campese F.B.C. - Old Boys Rensen

Arbitro: Alessandro Padula (Novi Ligure)

Letimbro 1945 - Sciarbo Cogo Calcio ASD

Arbitro: Nicolò Filippi (Savona)

Masone - Spotornese Calcio

Arbitro: Filippo Bruzzone (Genova)

Olimpic 1971 - Savona F.B.C. 1907

Arbitro: Emmanuel Crova (Chiavari)

Pegli Lido FBC - Speranza 1912 F.C.

Arbitro: Riccardo Bartolotta (Genova)

Quiliano & Valleggia - Vadese Calcio 2018

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)

Vecchiaudace Campomorone - Rossiglionese

Arbitro: Luca Prastaro (Genova)