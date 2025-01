Calciomercato. Francesco Parisi non sarà un nuovo giocatore del Vado

Appariva davvero ben avviata l'operazione Francesco Parisi per il Vado.

Il giocatore aveva raggiunto la Liguria mercoledì e ieri era attesa la fumata bianca in accordo con il Campobasso, il club che detiene il cartellino del terzino destro.

Fumata che non solo non è arrivata, ma ha mutato colore, trasformandosi in nera.

Sembra che problemi legati alla distanza da casa (il giocatore è nato a Napoli) abbiano spinto il giocatore al dietrofront, dopo il lungo corteggiamento portato avanti nelle scorse settimane dalla dirigenza vadese. Il club in questi minuti più vicino a Parisi pare essere il Guidonia.