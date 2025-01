Calcio, Albenga. Steward assenti e la capienza del Riva cala a 99 posti, ma i presenti sono più di 200. In tribuna sale il nervosismo per tifosi e genitori

La sconfitta per 6-0 dell'Albenga con il Varese, pur clamorosa nei numeri, potrebbe paradossalmente rivelarsi l'aspetto meno spinoso emerso oggi pomeriggio sul fronte ingauno.

I motivi sono molteplici e sono tutti collegati alla gestione del club.

Di primo acchito, arrivati al Riva, è subito balzata all'occhio la chusura della Gradinata Sud. Indagando sono emerse le motivazioni: il Comune ha applicato i dettami del Piano Sicurezza dell'impianto di Viale Olimpia. Non essendoci steward dedicati al monitoraggio e all'assistenza degli spettatori, l'amministrazione ha ristretto l'affluenza del match contro i lombardi a sole 99 persone.

Un monitoraggio che la società non ha però compiuto, dato che in tribuna erano presenti ben più di 200 persone. Resta da capire come evolverà il rapporto tra il club e l'amministrazione del sindaco Tomatis, soprattutto per scongiurare l'eventuale disputa dei prossimi incontri a porte chiuse.

Lato squadra la situazione resta a dir poco avvilente. A tal proposito, sui gradoni si è percepita nitidamente la voce di un genitore afflitto per il livello tecnico dell'Albenga, tanto da auspicare che il figlio possa lasciare la squadra di mister Massa già nei prossimi giorni.

Dopo il triplice fischio finale all'esterno del Riva è arrivata anche l'eco di un confronto serrato tra i tifosi e il tecnico "in prima" Gaido. Dopo la decima sconfitta di fila (e una retrocessione che appare segnata) il clima di nervosismo è ormai sempre più palese per quello che, con ancora 4 mesi di campionato davanti, rischia di trasformarsi in un vero e proprio calvario sportivo.