Calcio. Decima umiliazione consecutiva per l'Albenga, il Varese passeggia 6-0 al Riva

ALBENGA - VARESE 0-6 (16' e 19' Romero, 33' Ropolo, 40'Marangon, 87' e 90' Barzotti)



45' SESTO GOL VARESE! ANCORA BARZOTTI, APPUNTAMENTO NON FALLITO DI TESTA SUL SECONDO PALO PER L'ATTACCANTE DI FLORIS

43' nuovo cambio per Massa: Peirano per Cobuzzi

42' QUINTO GOL DEL VARESE, SPONDA DI TESTA DI ROMERO PER BARZOTTI CHE RIENTRA SUL DESTRO E DI PREPOTENZA BATTE PERUCCA ALL'INCROCIO. GRANDE REALIZZAZIONE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO

40' cinque minuti alla fine, non avrebbe senso assegnare il recupero

33' non riesce a segnare nemmeno Ennasry solo davanti a Piras, il portiere resta in piede e chiude lo specchio

30' il Varese non forza più la mano, l'Albenga ha preso campo ma risultando ad ora inefficace nella trequarti offensiva

25' ammonito Assini

23' Assini per Nori, nessuna conclusione per il numero nove bianconero

20' Ferrieri per BOnaccorsi, pondera le energie Floris

14' Spazio a Barzotti, esce Marchisone

13' Romero tenta il tris, botta rimpallata

9' doppio cambio Varese. In campo Malinverno per Valagussa e D'Iglio per Banfi

9' subito un cartellino giallo per Molinari

8' di nuovo Cobuzzi alla conclusione, il Varese gestisce i ritmi anche in vista della gara di mercoledì con il Ligorna

5' il primo tiro in porta è del neo arrivato Cobuzzi, mancino debole e centrale bloccato da Piras

3' Molinari per Ropolo, primo cambio Varese

1' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO



46' dopo un minuto di recupero termina un primo tempo umiliante per l'Albenga

40' MARANGON! OGNI CORNER E' UN GOL DEL VARESE! IL CLASSE 2006 SI TOGLIE LA SODDISFAZIONE DELLA MARCATURA

35' La squadra di Massa ha tenuto come sempre pochi minuti, difficile far trascorrere la prossima ora in balia dei lombardi...

33' TERZO GOL DEL VARESE! ROPOLO! CORNER RAPIDO BATTUTO DAL VARESE, L'EX CENTRALE DEL VADO SI INSERISCE SUL SECONDO PALO E INFILA PERUCCA

30' ammonito Nori

28' anche Banfi prova a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori, conclusione però poco convinta

23' Prova il replay il Varese sull'asse Marchisone - Romero, l'ex Bra e Sanremese scivola questa volta a sinistra, cross veloce rasoterra che il numero 92 non riesce a orientare verso lo specchio

21' vicino al tris Bonaccorsi, angolo dei lombardi che per poco il numero 50 non trasforma nella terza marcatura, blocca a terra Perucca

19' IL RADDOPPIO DEGLI OSPITI! ANCORA ROMERO! AZIONE PANORAMICA DEI BIANCOROSSI, ROMERO APPOSTATO SUL SECONDO PALO HA BUON GIOCO A INFILARE PERUCCA

16' VARESE IN VANTAGGIO! ROMERO! LAVORA BENE PALLA MARCHISONE DEFILATO A DESTRA, PALLA FILTRANTE PER IL CENTRAVANTI BIANCOROSSO, BRAVO A SUPERARE PERUCCA IN USCITA

13' Varese a marce basse, prova ad affcciarsi in avanti l'Albenga. Daidola quanto meno sembra dare maggior dinamismo

6' buonissima rappresentanza in Liguria dei tifosi varesini, clima di grande amicizia in tribuna con i sostenitori di casa

4' primo break Varese non sfruttato da Romero, verticalizzazione priva di misura per l'ex punta del Savona

1' primo tempo

1' SI PARTE!



ALBENGA: Perucca, Gaido, Ennasry, Pezzella, Belgiovine, Armari, Alfano, Cobuzzi, Nori, Ferrarese, Daidola.

A disposizione: Galletti, Aboubacar, Peirano, Pezzulla, Assini, Monte, Acessi.

Allenatore: Gaido - Massa



CITTA' DI VARESE: Piras, Bonaccorsi, Priola, Ropolo, Vitofrancesco, Marangon, Marchisone, Valagussa, Maccioni, Banfi, Romero.

A disposizione: Ferrari, Malinverno, D'Iglio, Molinari, Barzotti, Ferrieri. Foti.

Allenatore: Floris



Arbitro: Nicolai di Pistoia

Assistenti: Nanniperi di Livorno e Bertelli di Firenze