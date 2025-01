Calcio, Eccellenza. In gioco la vetta con Rivasamba - Pietra e Celle Varazze - Athletic, la San Francesco in visita al fanalino di coda Praese

La finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Genova Calcio e Pietra Ligure ha imposto un turno di riposo in più al girone A di Eccellenza, ma le lunghe vacanze natalizie per il massimo campionato dilettantistico regionale sono ormai finite.

Dopo la sconfitta del Chittolina, c’è curiosità nel comprendere come reagirà il Pietra Ligure di fronte alla capolista Rivasamba, una sliding door fondamentale per rientrare in corsa nella lotta al primato.

Spettatore interessato della gara sarà indubbiamente il Celle Varazze che, battendo l’Athletic potrebbe andare a prendersi il primo posto in classifica.

Approccio al nuovo anno non sbagliare nemmeno per la San Francesco: il fanalino di coda Praese ha mostrato segnali di ripresa, ma partire con un risultato utile spianerebbe la strada ai rossoblu verso un girone di ritorno probabilmente più sereno.