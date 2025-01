Calcio a 5: serie C, l'Airole esordisce nel nuovo anno con un pareggio in casa del Legino

Inizia con un pareggio il 2025 dell'Airole FC nel girone A del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Nella trasferta a Quiliano in casa del Legino, valida per la 6a giornata, le viverne hanno infatti colto un pareggio per 3-3 al termine di un match ricco di colpi di scena che ha visto il team della Val Roja portarsi sul 3-1 per poi rischiare addirittura la sconfitta nel finale dopo aver fallito anche un rigore. Le reti ospiti hanno portato la firma di Jamir Caruazh Farfan, nuovo acquisto di origini peruviane alla sua prima marcatura ufficiale, Joel Valenti e Giuseppe Pulvirenti.

Il pareggio interrompe così, dopo tre sole partite effettive giocate, il punteggio pieno dell'Airole che sarà ora chiamato a due big match contro Caramagna, venerdì al PalaRoja, e Argentina Arma in trasferta il venerdì successivo nel recupero della 5a giornata in un campionato finora contraddistinto da numerose pause dovute anche alla Coppa Italia della Liguria in cui i biancoverdi hanno raggiunto per la prima volta la semifinale venendo però eliminati dal Levante Chiavari poi vincitore del torneo.

Un Airole che ha mantenuto il ritmo anche durante la sosta natalizia partecipando alla prima edizione della Riviera Futsal Cup presso il palazzetto 'San Lazzaro' di Imperia perdendo in semifinale contro il Monaco, poi giunto primo, ma vincendo la finale per il terzo gradino del podio contro il Caramagna padrone di casa precedentemente sconfitto nella sua semifinale dalla squadra giovanile del team L84, forte e noto club di serie A1, giunta dal Piemonte.