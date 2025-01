Calcio, Serie D. Il Borgaro passa a fatica al Riva, i bianconeri di Massa sempre più giù

ALBENGA - BORGARO 0-1 (45' Ferram)



50' FINISCE QUA! IL BORGARO PASSA SOFFRENDO AL RIVA

48' espulso dalla panchina Monte per proteste

47' proteste dell'Albenga per un presunto tocco di mano in area, arbitro e primo assistente lasciano correre

46' grande respinta di Edo su Parigi, il numero nove ha calciato forte sul palo del portiere, comunque attento

45' saranno quattro i minuti di recupero

45' Mosca è affaticato, entra a rilevarlo Cafori

43' ancora un tiro fuori misura di Ennasry, si sta sganciando con costanza dal trio difensivo Pezzella a maanforte dei propri compagni

41' tiro in alleggerimento di Belgioviine, blocca Edo

35' Montenegro lascia il campo senza gol, Falco lancia al suo posto Taraschi

33' Borin per Zani, altro cambio per Falco

32' L'Albenga ha l'occasione per il pareggio con Ennasry dai cinque metri il neoentrato calcia in orbita. Il Borgaro sta perdendo certezze soprattuto dietro

31' esce quello che al momento è il match winner, Ferram, entra Tridico

30' Iorio per Assini, nuovo cambio Albenga

24' mischione davanti a Edo, salva tutto il portiere dei blu

22' protesta dei tifosi fuori dagli ingressi, soprattutto degli abbonati che si sono ritrovati a pagare il tagliando per tutta la stagione. Da diverse partite l'ingresso al Riva è diventato di fatto gratuito

15' cambio Albenga, Gastaldi per Alfano

14' inizio ripresa senza indicazioni per Massa, seduto a metà tribuna. Il tecnico bianconero è stato beccato dai tifosi prima e durante il match

9' anche nella ripresa continua il confronto tra Montesanto e Galletti, bravo ancora una volta il portiere a dire di no

7' Zani si accentra e calcia alto con il mancino, si riparte dal fondo, seppur il centrocampista abbia chiesto una deviazione

6' c'è Ennasry in campo al posto di Daidola

5' subito in rete il Borgaro, annullato però il gol di Montenegro

1' si riparte



SECONDO TEMPO

46' duplice fischio squadre negli spogliatoi

45' BORGARO IN VANTAGGIO! FERRAM! RINVIO LUNGO DI EDO, LAVORA BENE PALLA ALBISETTIIN AREA, IL NUMERO 11 COMPLETA L'OPERA

44' si aprono le acque della difesa dell'Albenga. Mosca si insinua e di destro colpisce in maniera violenta la trasversale. Si salva Galletti

32' punizione a uscire di Daidola, Eoo si allunga senza dover intervenire. Sul fallo subito giallo per Elia

28' si ripete il duello tra il numero 2 blu e il portiere di casa, l'esito è il medesimo

26' muove bene palla il Borgaro, Montenegro chiama Galletti alla grande parata

22' brutta uscita di Galletti sul cross di Montesanto, si salva incorner la retroguardia ingauna

19' Elia per Mirabelli, infortunio serio per il giocatore di Falco, portato fuori a braccia dai propri compagni

15' nota tattica, 3-5-2 su entrambi i fronti. Il livello tecnico lascia il tempo che trova...

13' Parigi di mancino al volo, tiro leggermente deviato, blocca Edo

9' due occasioni per i torinesi in apertura, ritmi blandi in avvio

5' contestazione palese anche con le porte dell'impianto chiuse. Un buon numero di tifosi si sono assiepati dietro alle porte

3' qualche minuto di pazienza per le formazioni come ogni domenica reperire le distinte si trasforma in una caccia al tesoro

1' si parte!

PRIMO TEMPO



ALBENGA: Galletti, Assini, Gaido, Pezzella, Belgiovine, Armari, Alfano, Cobuzzi, Parigi, Ferrarese, Daidola.

A disposizione: Perucca, Ennasry, Aboubacar, Alessi, Gastaldi, Iorio, Pezzulla, Monte, Nori

Allenatore: Gaido - Massa



BORGARO: Edo, Montenegro, Montesanto, Cassetta, Mirabelli, Soplantai, Zani, Mosca, Albisetti, Bove, Ferram.

A disposizione: Allegretti, Perinetti, Tridico, Borin, Jannon, Cafori, Elia, Taraschi.

Allenatore: Falco



Arbitro: Gallo di Bologna

Assistenti: Marga di Bologna e Gherardini di Faenza