Calcio. Albissole, ko con rammarico a Ceriale. Sarpero: "Davanti sbagliato tanto, ma il risultato giusto era il pari" (FOTO)

" Davanti abbiamo sbagliato davvero tanto, troppo. Però diciamo che il risultato secondo me più giusto, forse, era il pari ". C'è tanto rammarico nelle parole di Carlo Sarpero, tecnico dell'Albissole, dopo la sconfitta in casa del Ceriale.

Le reti di Beluffi e Bonifazio hanno regalato i tre punti ai padroni di casa in una gara dove gli ospiti hanno manifestato un certo calo mentale in seguito ad un episodio che avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi: " Siamo usciti un po' dalla partita dopo il secondo episodio del rigore che non ci ha dato, il fallo di mano, dopo che non ci ha dato quello del primo tempo clamoroso su Diana - il riferimento alle mancate decisioni arbitrali - adesso sta diventando una costante anche un po' troppo difficile da commentare ".

Parole al miele, inoltre, Sarpero le ha spese per l'allenatore del Ceriale Marco Mambrin: "Sono contento per lui, abbiam fatto il corso insieme: so il percorso che ha fatto, secondo me non è stato tanto fortunato laddove ha preso le prime squadre e quest'anno sono davvero contento per lui che si sta togliendo le soddisfazioni che merita".