Giudice Sportivo. Serie D Girone A. Quattro giornate a De Rinaldis, due a Monte e Manno. Il Varese perde Bonaccorsi per un turno

GARE DEL 19/ 1/2025

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DE RINALDIS MATTEO (OLTREPO FBC)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MONTE WILLIAM (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)

Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.

MANNO GIUSEPPE EMANUEL (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata allo stomaco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CHELLI GABRIELE (NOVAROMENTIN SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUIDA ALESSANDRO (CHIERI)

GIACCHINO SIMONE (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

ATTUONI ALEXANDER (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

LUPINACCI MICHELE (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

MORASCHI FEDERICO (OLTREPO FBC)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DUMANI SAJMIR (CHIERI) GUERRIERO

BONACCORSI SAMUELE (CITTA DI VARESE S.R.L.)

PROCOPIO MATTEO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

SOUMAHORO MOHAMED AZIZ (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

SCALZI FILIPPO (IMPERIA CALCIO SRL)

CANNISTRA PAOLO (NOVAROMENTIN SRL)