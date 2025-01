Judo Beach Camp 2025: anche quest'anno confermato l'evento di giugno a Laiguelia

Laigueglia si prepara a ospitare il Judo Beach Camp 2025, evento imperdibile per gli appassionati di arti marziali e sport all’aperto. Dal 13 al 15 giugno, il borgo marinaro ligure sarà il palcoscenico di tre giorni dedicati al judo, con attività per atleti di ogni livello e sessioni di allenamento al Palazzetto dello Sport, in Via dei Cha.

Il camp vedrà la partecipazione attiva di Alessia Regis, pluricampionessa italiana con numerosi titoli europei all’attivo, affiancata da tecnici di fama internazionale come Rosalba Forciniti, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, e Kim Polling, atleta della squadra olimpica italiana a Parigi 2024 e plurimedagliata in competizioni mondiali.

Grazie agli ampi spazi del Palazzetto dello Sport – che offre 600 mq di tatami e una zona di riscaldamento di 100 mq – i partecipanti avranno l’opportunità di allenarsi in sicurezza, ricevendo una gift bag con gadget esclusivi e una maglietta ufficiale dell’evento.

Le iscrizioni si apriranno il 13 giugno con un’accoglienza presso il Palazzetto dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00.

Anche quest'anno la manifestazione sarà realizzata con il Patrocinio del Comune di Laigueglia, organizzata dalla Polisportiva Laigueglia ASD e con il sostegno del Comune di Laigueglia.