Asta delle Stelle: Masini, “Bere”, Esposito, la schiacciatrice Sylla e il nuotatore Zazzeri per la Gigi Ghirotti

Quarto appuntamento per l’Asta benefica di Stelle nello Sport, dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport. Per il prof. Henriquet e il suo "team", scende in campo una squadra importante. Genoa e Sampdoria fanno "scaldare" e poi entrare il giovane Patrizio Masini, una delle rivelazioni del centrocampo rossoblù, e Bartosz Bereszynski, dal 2017 nell'orbita blucerchiata. Attenzione alla possibilità di aggiudicarsi la maglia di Salvatore Esposito, uno dei protagonisti della stagione ad alta quota vissuta dallo Spezia, proprio nella settimana che porta al delicato derby del Picco tra aquilotti e blucerchiati.

Opportunità straordinarie per tutti gli amanti della Pallavolo grazie alla presenza di Myriam Sylla, schiacciatrice della Vero Volley e della Nazionale. Alberto Zazzeri, argento a Tokyo 2020 e bronzo a Parigi 2024, è il nome del grande Nuoto. La sua cuffia, donata in occasione del Trofeo Nico Sapio firmato Genova Nuoto My Sport, è all'asta. La maglia della Nazionale di Karate, firmata da Nello Maestri, completa un parterre davvero eccezionale.

Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, Stelle nello Sport prosegue nella promozione dello sport e dei suoi valori tra i giovani, facendo rete e sostenendo la Fondazione Gigi Ghirotti che assiste malati nel fine vita a domicilio e in hospice. Sono più di 1000 i cimeli raccolti negli anni e oltre 520.000 euro i fondi donati alla Gigi Ghirotti. Un impegno quotidiano al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Carige, il patrocinio di Sport e Salute, Coni, CIP, USR Liguria, Università di Genova, USSI, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia, le sinergie istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova.