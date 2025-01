FOTONOTIZIA. Presentato il logo dell'FBC Albenga 1905, l'Associazione Culturale Orgoglio Ingauno a tutela della continuità sportiva bianconera

Nel giorno in cui l'Albenga scende al penultimo posto, agganciato dal Fossano, l'Associazione Culturale Orgoglio Ingauno guarda già alla prossima stagione e alla fondazione di un nuovo club dai colori bianconeri.

Quanto annunciato nei mesi scorsi ha iniziato a prendere forma plasticamente oggi, con la presentazione del logo dell'F.B.C. Albenga 1905.

"Vogliamo anzi pretendiamo - si leggeva nella nota dello scorso ottobre - una Società che possa orgogliosamente portare avanti i valori dell’Albenga, gli stessi che in oltre un secolo di storia sono stati un vanto non solo sportivo per tutta la citta’.

Vogliamo tutelare questo nome e questi colori non limitandoci al solo calcio giocato o alla singola categoria.

Oggi il nuovo post con il logo e un messaggio a dir poco esplicito:

"con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro" LAVORI IN CORSO.."

Con la situazione societaria dell'U.S. a dir poco nebulosa e una retrocessione che appare scontata, il gruppo dei sostenitori albenganesi sarebbe pronto a garantire, indipendentemente dalla categoria, quantomeno la continuità sportiva e la presenza di una squadra con il nome di Albenga ai nastri di partenza della prossima stagione federale.