Imperia, Lenny Castagna sulla sfida in casa della Sammargheritese che vale un campionato. "Come finisce? 2 fisso"

In casa Imperia si fa sempre più trepidante l'attesa per la partita di domenica che potrebbe consacrare i nerazzurri al successo nel torneo di Eccellenza con conseguente ritorno in Serie D.

Chi manca dal palcoscenico della quarta serie da ormai diversi anni, l'ultima esperienza con l'Argentina Arma, è il bomber Lenny Castagna, veterano dello spogliatoio imperiese, che ci dà l'idea del clima che si sta vivendo nel gruppo dei giocatori: "Stiamo vivendo questa attesa in modo sereno, questo gruppo ha saputo affrontare ogni partita sempre con l’atteggiamento giusto con la voglia di vincere e di far bene, quindi siamo convinti che anche domenica si entrerà in campo determinati ad andare a prenderci quello che abbiamo fortemente voluto dal primo giorno di questa stagione".

Giocare la Serie D con la casacca dell'Imperia sarebbe una novità assoluta per Castagna: "A 34 anni sarebbe la realizzazione di un sogno, dopo tanti anni con questa maglia, società permettendo". Una squadra che andrà costruita per la nuova categoria, anche se tanti giocatori attualmente in organico hanno dimostrato di poter giocare la Serie D: la rosa allestita per l'Eccellenza di quest'anno vanta infatti tanti elementi di categoria superiore.

La partita di Santa Margherita arriverà dopo una sosta piuttosto lunga, tra Torneo delle Regioni e Pasqua. "Non so se è un bene o un male aver avuto questa pausa in questo momento - sottolinea Castagna - so solo che noi non vediamo l’ora di giocare, siamo super determinati e non sento nell’aria tensione o agitazione".