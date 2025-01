Calcio, Promozione. In quattro per il primato, scontri tutti savonesi in Pontelungo - Ceriale e Millesimo - Finale

Il campionato di Promozione sta confermando domenica dopo domenica le previsioni estive, con distanze davvero serrate in ogni area della classifica.

In cima quattro squadre sono raccolte in appena due punti. La Carcarese, oggi impegnata al Corrent contro il Ventimiglia, svetta su Pontelungo, Millesimo e Ceriale, tutte e tre distaccate di due lunghezze rispetto ai biancorossi.

Al Riva ci sarà il confronto diretto tra le due rivierasche, mentre i valbormidesi ospiteranno un Finale che necessita di punti per migliorare un bottino di punti particolarmente asfittico.

Le altre tre portacolori della nostra provincia disputeranno il proprio impegno della 18° giornata in trasferta: l’Albissole in casa dell’Argentina, mentre il Legino e il Bragno a Genova, rispettivamente contro Sestrese e Little Club.