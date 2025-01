Calcio, Serie D. Oggi pomeriggio le ultime tre gare del weekend, l'Albenga va a Saluzzo

Ultimo slancio per il girone A di Serie D, prima dell'appuntamento di mercoledì con il turno infrasettimanale.

All'appello mancano solo tre sfide: Asti - Vogherese, Borgaro - Ligorna e Saluzzo - Albenga.

Per gli ingauni i 90 minuti odierni rischiano di sancire virtualmente la retrocessione in Eccellenza, dato che il Fossano, battendo ieri l'Imperia. è riuscito a raggiungere i bianconeri in classifica al penultimo posto.

Nel frattempo, è notizia di ieri, in città si stanno preparando le contromosse con l'annuncio della futura fondazione dell'Fbc Albenga 1905. Nel caso la situazione societaria dovesse precipitare sarà garantita almeno la continuità sportiva all'Annibale Riva, seppur nelle categorie inferiori.