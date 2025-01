Calciomercato, Albenga. Lascia anche capitan Ferrarese, il centrocampista passa al Viareggio

Che prima della fine di gennaio qualche giocatore potesse lasciare l'Annibale Riva era dato per assodato.

Tra i nomi in cima alla lista c'era quello di Tommaso Ferrarese tanto che, l'annuncio arrivato in mattinata da parte del Viareggio, non ha sorpreso gli addetti ai lavori.

L'ormai ex capitano bianconero è stato tesserato dai bianconeri, società che milita nel campionato di Eccellenza toscano.

“Sono molto felice di essere qua. Viareggio - ha dichiarato Tommaso - è una piazza importante che ha fame di calcio proprio come me. Per questo sono qua, per dare una mano a raggiungere gli obiettivi e togliermi tante soddisfazioni. Da oggi sono a disposizione del mister e dei miei compagni.”