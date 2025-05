Calcio, Promozione. Millesimo e Busalla in campo alle 17:00 per il titolo regionale, missione double per valbormidesi

Ultimo appuntamento dell'anno per il Millesimo che, alle 17:00, affronterà il Busalla per il titolo regionale di Promozione.

La squadra di mister Macchia tenterà di porre il punto esclamativo su una stagione irripetibile, attenzione però ai valori del Busalla, formazione che i team ponentini hanno già imparato a conoscere in Coppa con il Ceriale.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo il 120', l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore.

Fischio d'inizio all'Olmo - Ferro alle 17:00, fischietto in mano a Miraglia di Imperia.